Una vicenda tanto curiosa quanto imbarazzante quella che si è verificata nei giorni scorsi nella lontana Venezuela, dove un uomo ha escogitato un piano per potersi vendicare di quello che secondo lui è un tradimento da parte della fidanzata, Daliana Meleàn. Ebbene, secondo quanto riferisce il sito inglese Metro.co.uk, l'uomo ha deciso di organizzare una grande festa a sorpresa in occasione del compleanno della donna. Durante la serata è poi per intervenuto annunciando la notizia che la festeggiata lo avrebbe tradito col suo migliore amico, una persona che conosce da più di venti anni. Il malcapitato, che da vittima è diventato per un attimo carnefice, ha invitato all'evento un grande numero di amici e ha registrato tutto il momento con un video, pubblicandolo in rete e facendogli fare il giro del web.

Venezuela, le prepara una festa di compleanno per annunciare il suo tradimento

All'interno del filmato si vede come improvvisamente il fidanzato intervenga nel bel mezzo della festa per fare l'annuncio. L'uomo ha detto di aver avuto la certezza di un qualcosa che sapeva da tempo sia nella sua mente che nel suo cuore, chiamando il suo amico Alberto e dicendogli che nonostante fossero amici da venti anni e nonostante fosse il padre del suo grande amico, ha capito che stava corteggiando sua moglie, definendolo un gesto da codardi. Come se non bastasse già tutto questo, l'uomo coinvolto nella vicenda sarebbe Alberto Sobalvarro, un economista nonché membro del Congresso fedele del presidente Nicolàs Maduro, ultimamente nelle prime pagine di cronaca per i fatti legati alla sua dittatura in Venezuela.

Il video diffuso in rete e che sta facendo il giro dei social network

Nel video, comunque, diventato virale su Youtube, il fidanzato tradito prende in mano lo smartphone della sua fidanzata e inizia a leggere gli sms che si sarebbe scambiata col suo presunto amante.

A quel punto, i presenti hanno pensato che sarebbe scoppiata una rissa tra i due uomini, ma invece la persona tradita è riuscita a mantenere la calma spiazzando praticamente tutti. A quel punto la donna avrebbe tentato di recuperare il suo cellulare, ma l'uomo, accecato dalla rabbia, lo ha lanciato direttamente in piscina, concludendo il suo discorso in maniera ironica: ringraziando Alberto per sincera amicizia dimostrata in questi vent'anni e la sua ex fidanzata per i due anni passati assieme 'in maniera ipocrita'.