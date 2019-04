Questa volta è successo a Monza; Vittorio Brumotti, durante uno dei suoi tanti servizi contro lo spaccio nelle piazze italiane, è stato nuovamente aggredito. E' stato accerchiato, insieme alla sua troupe, da un gruppo di persone che gli hanno lanciato bottiglie e sassi.

Monza, Brumotti preso a bottigliate e sassate

Il campione di bicicletta (bike trial) Vittorio Brumotti è stato preso a sassate da un gruppo di persone. L'inviato di Striscia la notizia non è nuovo a simili episodi. Probabilmente, però, non avrebbe mai pensato di essere preso a sassate.

Il luogo dell'aggressione stavolta è stato Monza. Brumotti si era recato sul posto per documentare come nel Comune lombardo già da diverso tempo si spacciava all'aperto e indisturbati. Sia la stampa locale che i residenti hanno più volte denunciato problemi di ordine pubblico, in particolare le denunce nell'ultimo periodo sono aumentate esponenzialmente. Insieme alla spaccio, i problemi del territorio sono legati a rapine, furti e aggressioni. La situazione era già nota alle Forze dell'ordine, tanto che sul posto ormai da tempo stazionava un presidio fisso della polizia.

I giardinetti intorno alla stazione, poi, sono ormai diventati il dormitorio di moltissime persone senza tetto.

Nel pomeriggio di venerdì scorso Brumotti, accompagnato dalla sua squadra, aveva cominciato a riprendere tutta la situazione. Contestualmente all'accensione della telecamera, però, appena l'inviato ha cominciato a fare domande ad alcune persone che potevano sembrare dei pusher, è cominciata una sassaiola e un lancio di bottiglie di vetro nei confronti della troupe di Striscia. Con grande fortuna Brumotti non è rimasto ferito, ma almeno una trentina di persone (in larga parte minorenni) lo hanno accerchiato e insultato pesantemente.

Il tempestivo intervento della polizia locale, che ha avvertito una camionetta dell'esercito e una pattuglia della questura, ha evitato il peggio. All'arrivo delle forze dell'ordine il gruppetto che lo aveva accerchiato si è disperso e così la troupe di Striscia si è salvata.

I trascorsi dell'inviato di Striscia

L'ultima aggressione ai danni di Brumotti e della troupe del tg satirico risale al 18 marzo scorso, quando a Trani il biker fu picchiato. Sempre durante uno dei suoi servizi antidroga, l'inviato è stato raggiunto da alcuni pugni che lo hanno mandato all'ospedale con un trauma cranico lieve.

Sul posto, fortunatamente, sono intervenuti prontamente i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma e hanno individuato uno degli aggressori. Ma le aggressioni contro Brumotti sono moltissime: nel 2018, dopo un servizio al quartiere Zen di Palermo, la troupe fu raggiunta addirittura da alcuni colpi di pistola.