Una vicenda al limite del surreale e alquanto grave quella che si è verificata nei giorni scorsi in Cina, precisamente nella contea di Lujiang, nella provincia di Anhui, dove un uomo, Wu Shouchun è stato ucciso brutalmente dalla moglie a coltellate. Tutto questo perché il marito si era dimenticato di acquistare delle cosce di pollo che i due avrebbero dovuto mangiare per cena. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la coppia di coniugi avrebbe avuto una discussione piuttosto accesa all'interno del loro appartamento dopo che l'uomo era tornato a casa.

Da lì, però, la situazione è degenerata perché dalle parole si è passati velocemente ai fatti, con la donna che ha impugnato un coltello da frutta, rivolgendolo al marito e colpendolo al cuore. Una ferita che si è rivelata fatale e che ha fatto sì che gli venisse stroncata la vita senza che nessuno potesse fare nulla per salvarlo. La donna è stata arrestata ed è in attesa che venga effettuato il processo nei suoi confronti.

Tragedia in Cina: il marito dimentica di comprare il pollo e la moglie lo accoltella a morte

Secondo quanto dichiarato dai parenti della vittima, la donna era molto viziata e spesso aggressiva, tant'è che i vicini di casa hanno parlato di continue discussioni all'interno delle loro mura domestiche.

In particolare, nella tragica serata, l'uomo pare fosse ad una cena di lavoro nel momento in cui la moglie gli ha telefonato per chiedergli di comprare delle cosce di pollo. Purtroppo per lui, però, Wu se ne sarebbe dimenticato scatenando l'ira della moglie che ha reagito in maniera evidentemente esagerata. Nel momento in cui l'uomo è stato aggredito dalla donna, la madre della vittima che viveva assieme a loro si trovava in bagno e una volta uscita ha trovato il proprio figlio in una pozza di sangue.

A quel punto quest'ultima ha subito lanciato l'allarme chiedendo i soccorsi che sono giunti sul posto e lo hanno trasportato in ospedale, dove però è arrivato già privo di vita senza che i medici potessero aiutarlo a sopravvivere.

Il problema principale tra la coppia era la presenza della madre dell'uomo

Secondo delle fonti vicine, pare che i continui litigi tra il marito e la moglie sorgessero soprattutto a causa del fatto che la mamma (la suocera della donna) dell'uomo convivesse con la loro famiglia.

Da quel momento in poi, infatti, il loro rapporto sarebbe andato a peggiorare, anche perché Wu non voleva che la madre andasse via dalla loro casa. Come già accennato, quindi, a seguito dell'efferato omicidio, adesso la donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine ed è rinchiusa in carcere in attesa del processo a suo carico che a breve dovrebbe essere svolto.