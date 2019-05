Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio in provincia di Bergamo, precisamente a Verdellino, dove una piccola bimba di 9 anni è precipitata dal quarto piano della palazzina in cui abitava, ed è caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante.

Per lei i soccorsi sono stati inutili, la piccola creatura è morta sul colpo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittima, Yuqi Jin, di nazionalità cinese, stava facendo i compiti nella sua cameretta quando, per cause ancora tutte da accertare, si sarebbe sporta troppo dal parapetto della finestra, e quindi sarebbe caduta giù. Il dramma si è verificato tra l'altro in pieno paese, precisamente in via Fermi, al civico numero 1.

Avrebbe sentito una macchina arrivare

Sul posto, nei momenti immediatamente successivi al fatto di cronaca, si sono recati ovviamente i soccorsi e i militari dell'Arma dei Carabinieri, giunti rispettivamente da Treviglio e Zingonia, i quali adesso stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Bergamo, bimba di 9 anni precipita dal quarto piano di una palazzina e muore

Erano le 15:30 di una tranquilla domenica pomeriggio, quando all'improvviso si è udito un tonfo sordo: era la piccola che era caduta di sotto. Gli investigatori ipotizzano che la bambina si sia sporta dalla finestra perché ha sentito un'automobile arrivare. Probabilmente non riusciva a vedere bene chi fosse sceso dall'auto, e quindi ha deciso pericolosamente ha deciso di allungarsi ulteriormente. La piccola ha fatto un volo di una quindicina di metri, la sua salma è stata quindi trasferita all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Gravissime le lesioni riportate. Non ci sarebbero inoltre elementi che farebbero ipotizzare una dinamica diversa da quella della tragica fatalità, e ci sarebbe anche la testimonianza di un passante che ha assistito a tutta la scena. In casa tutto era in ordine quando sono arrivati i militari pr i rilievi del caso.

Il sindaco sul posto

La vicenda ha destato sconcerto in tutto il piccolo paesino veneto, e ieri pomeriggi sul luogo del dramma si è recato anche il primo cittadino di Verdellino, Silvano Zanoli, che ha dichiarato che tutta la comunità è scossa da quanto successo in quell'abitazione di via Fermi.

Inoltre, non sarebbe la prima tragedia che si verifica nella zona, in quanto negli ultimi anni ci sono stati altri casi simili, come accadde ad esempio nel 2015, quando un bambino senegalese di 10 anni precipitò dalla "torre 4C" di un palazzone sito in via Oleandri a Zingonia. Lo scorso anno, il 4 ottobre, sempre a Verdellino, un'altra bimba senegalese, che aveva tre anni, precipitò dal balcone in corso Asia. Anche questi ultimi bambini, purtroppo, non c'è l'hanno fatta.