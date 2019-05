Una giovane insegnante calabrese ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale mentre si trovava nella città di Bologna. La donna stava viaggiando a bordo della sua autovettura insieme a suo figlio di soli 6 anni, quando probabilmente a causa di un malore è andata a sbattere in modo drammatico contro un albero posto in un'aiuola. Il figlio è rimasto fortunatamente illeso. Per lei invece, nonostante il tempestivo soccorso dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare.

Pubblicità

Pubblicità

40enne muore a causa di un sinistro a Bologna

Si chiamava Valeria Montalto e aveva 40 anni la giovane insegnante che nella giornata di ieri 29 maggio, ha drammaticamente perso la vita mentre si trovava a bordo della sua auto insieme a suo figlio di 6 anni. La donna era originaria di Lamezia Terme e si era trasferita a Bologna, precisamente nel comune di Zola Predosa per motivi di lavoro, infatti svolgeva la professione di insegnante di inglese presso l’Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno.

Auto contro albero: muore insegnante. (foto di repertorio)

Dalle prime informazioni che giungono sembrerebbe che la donna, mentre si trovava alla guida, sarebbe stata colpita da un malore, perdendo il controllo dell'auto e finendo in un'aiuola, andando poi ad impattare violentemente contro un albero. L'impatto è stato molto violento e per la donna non c'è stato nulla da fare a causa delle gravissime ferite riportate. Uno dei suoi tre bambini di soli sei anni, si trovava insieme a lei in auto ma fortunatamente è rimasto illeso.

Sul posto dell'incidente si sono recati velocemente i sanitari del 118 che hanno cercato di fare il possibile per salvare la donna, ma purtroppo le sue ferite sono risultate essere troppo gravi.

Pubblicità

Il bimbo, invece, è stato soccorso ed è stato poi trasportato tramite un'ambulanza nell’ospedale Maggiore di Bologna per tutti gli accertamenti clinici del caso. I medici fanno comunque sapere che non è rimasto ferito.

Sul luogo del sinistro si sono recati gli agenti di polizia che hanno esaminato tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Cordoglio da parte degli studenti e dal preside della scuola

La notizia del decesso della professoressa si è diffusa velocemente tra gli studenti dell’Istituto Tecnico Salvemini.

I ragazzi hanno voluto ricordarla tramite un post su Facebook, con una foto che la ritrae in compagnia dei colleghi del progetto Erasmus.

Anche il dirigente dell'istituto ha espresso il suo cordoglio per la morte della professoressa dedicando un momento della didattica per discutere con i ragazzi su quello che è successo, aiutandoli a superare questi momenti di sconforto.