Una terribile tragedia si è verificata stamane alla Scuola media "Pascoli" di Brescia, dove un professore di quasi 50 anni, le cui generalità non state ovviamente diffuse, si è tolto la vita nella palestra del plesso scolastico dove prestava servizio da anni.

L'uomo si sarebbe impiccato. Al momento non sono noti i motivi per cui ha compiuto l'insano gesto, forse all'origine ci sarebbe la scomparsa di alcuni famigliari.

A scoprire il corpo esanime dell'uomo sono state alcune studentesse, che si stavano recando proprio in palestra. L'uomo insegnava musica e pare fosse davvero molto stimato nell'ambiente scolastico.

Le ragazze portate in ospedale

La tragedia ha sconvolto tutta la scuola, e la stessa città di Brescia.

Quando le giovani sono arrivate in palestra, hanno notato l'uomo appeso alla corda. Purtroppo non hanno retto alla scena straziante e alcune ragazze si sono sentite male. Secondo quanto riferisce l'Ansa sono state portate in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni, ma lo choc per loro è stato davvero tanto. Tutto il corpo docenti e il personale scolastico si è chiuso nel silenzio.

Sul caso comunque stanno indagando i carabinieri, che sono giunti sul posto per i rilievi del caso.

Le urla delle studentesse, intorno alle ore 13:30, hanno attirato l'attenzione del personale scolastico e degli altri alunni. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online, Brescia Today, molti studenti sono scoppiati in lacrime. La scuola in questione si trova in via Repubblica Argentina, e ospita circa 500 studenti.

La testimonianza di due studentesse

Sul posto gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze di chi lo conosceva, ma anche degli studenti.

Proprio due ragazze hanno riferito che il professore non aveva mai dato problemi, ed era apprezzato da tutti. Le stesse però si sono accorte che ultimamente il loro docente era cambiato: era sempre nervoso e sotto stress. Diverse volte l'uomo si allontanava dalla classe, come avrebbe fatto anche questa mattina, ma nulla lasciava presagire che si sarebbe verificata una tragedia simile. Quest'oggi il professore di musica infatti non ha più fatto ritorno dai suoi studenti, ma ha preso una corda e si è impiccato, proprio lì, nella scuola dove prestava servizio.

Adesso per i ragazzi coinvolti in questa spiacevole e bruttissima vicenda, inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologici. Per loro superare questo dramma, consumato proprio sotto i loro occhi, non sarà una cosa facile. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari su questa assurda vicenda.