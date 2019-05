Nella mattinata di ieri un incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di un bambino che stava viaggiando a bordo di uno scuolabus. Il mezzo sarebbe finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso il bambino e l'hanno trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza su quanto si è verificato e stabilire la dinamica. Sempre nella giornata di ieri, un altro autobus è finito fuori strada nei pressi di Siena, causando il decesso di una donna e il ferimento di altre 37 persone.

Calabria, scuolabus pieno di bambini esce fuori strada: un ferito

Intorno alle ore 8:30 di ieri mattina, 22 maggio, nel reggino, precisamente nei pressi del comune di Mammola, uno scuolabus è finito fuori strada: uno dei bambini che era a bordo è rimasto ferito. L'incidente si è verificato esattamente nella frazione Russo e dalle prime notizie che ci giungono sembrerebbe che lo scuolabus fosse pieno di bambini che stavano recandosi a scuola. Il conducente del bus, molto probabilmente per evitare una buca presente nel manto stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Calabria, scuolabus finisce fuori strada: un bimbo ferito

Il bus sarebbe rimasto sospeso su un lato. Uno dei bambini è rimasto purtroppo ferito ed è stato necessario l'intervento del personale medico del 118, che si è recato sul luogo per soccorrerlo. Il bimbo, grazie all'intervento di un'ambulanza, è stato poi trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Locri. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Nell'incidente avrebbe infatti riportato fortunatamente ferite lievi. Per gli altri bambini invece solo tanto spavento.

Sul luogo si sono recati anche le forze dell'ordine che hanno già esaminato tutti i rilievi del caso per poter fare chiarezza sull'effettiva dinamica di quanto accaduto, ed eventualmente stabilire se ci siano responsabilità da parte di terzi.

Altro autobus guidato da un giovane calabrese finisce fuori strada: un morto e 37 feriti

Sempre nella giornata di ieri, un altro autobus con all'interno dei turisti è finito fuori strada e ha causato la morte di una donna di 40 anni, mentre altre 37 persone sono rimaste ferite: 8 di loro purtroppo in gravi condizioni di salute.

Il sinistro si è verificato precisamente nei pressi della città di Siena, sul raccordo autostradale Siena-Firenze. L'autista, un calabrese di 35 anni, residente nel comune di Castrovillari, in provincia di Cosenza, non sarebbe riuscito a mantenere l'autobus sulla carreggiata e avrebbe sfondato il guard-rail. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 per tutte le cure del caso. Per la 40enne, che stava facendo da guida ai turisti, non c'è stato nulla da fare.

I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il conducente sarebbe invece indagato.