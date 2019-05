Momenti di paura questa mattina ad Aradeo, paesino della provincia di Lecce, dove il soffitto di una casa, fortunatamente disabitata da tempo, è venuto improvvisamente giù. Secondo quanto riporta la stampa locale, i residenti di via Togliatti intorno alle ore 5:30 del mattino hanno sentito un enorme boato. La gente ha subito pensato al peggio, ovvero che fosse esploso un ordigno: ci hanno messo comunque poco a constatare che vicino al numero civico 17 era crollato il tetto di un'abitazione.

La sommità dell'edificio in questione sarebbe caduta a causa del "peso" dell'incuria, in quanto ormai da tempo nessuno vi risiedeva. L'abitazione era anche in vendita e un tempo ospitava un esercizio commerciale.

Tutti svegliati di soprassalto

Quando il soffitto della casa è crollato rovinosamente a terra la maggior parte delle persone che abitano sulla via in questione stava dormendo. Tutto ad un tratto sono state svegliate dal rumore assordante provocate dal soffitto che si sbriciolava.

Lecce, boato all'alba ad Aradeo: crolla soffitto di una casa abbandonata

Le macerie sono addirittura finite sul marciapiede vicino. Immediata è stata la chiamata ai Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del crollo. Fortunatamente il cedimento strutturale del tetto, di questo infatti si è trattato, non ha provocato danni alle abitazioni vicine, rimaste perfettamente integre ed agibili, e neanche agli autoveicoli che erano parcheggiati sulla strada. La zona in cui è avvenuto il crollo è composta dalle classiche case a schiera, e si trova in pieno centro abitato.

Nessuno si trovava a transitare sulla strada in questione o sul marciapiede, e per questo non ci sono stati feriti. Solo tanto spavento quindi per gli abitanti della zona.

Rilievi effettuati in seguito

In un secondo momento, sul luogo del fatto di cronaca, sono intervenuti anche i carabinieri del Norm, provenienti dalla stazione di Gallipoli, che insieme ai pompieri hanno eseguito i rilievi, questo in modo da stabilire le esatte cause del crollo.

Si è trattato ovviamente di un cedimento dovuto, come detto, all'incuria in cui era ormai lasciata la casa in questione. La gente di Aradeo, non appena ha udito lo spaventoso boato, ha pensato a quanto accaduto a fine dicembre, proprio nell'ultimo giorno dell'anno, quando un'abitazione esplose letteralmente in seguito ad una fuga di gas. Purtroppo, in quella circostanza, come ricorda anche la testata giornalistica locale online, Lecce Prima, rimase uccisa un'anziana donna di 82 anni, che rimase sepolta sotto le macerie della sua stessa casa.

Stavolta però l'edificio dove si è verificato il crollo, come detto, era ormai disabitato da molto tempo. Tutti, quindi, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.