Dopo l'incidente avvenuto a novembre 2018, Michele Bravi non ha più quasi proferito parola. Purtroppo, nel corso di un scontro stradale, un uomo di 58 anni in moto è deceduto mentre il cantante si trovava alla guida della sua auto. Da qual giorno, da parte del ragazzo, c'è stato solo un tweet in cui annunciava che a poco a poco stava cercando rimettere insieme i cocci della sua vita.

Pubblicità

Pubblicità

Purtroppo, sui social si sono accumulate molte notizie distorte che hanno inflitto ulteriore dispiacere a Michele. A parlare della situazione è stato proprio il suo legale.

Le parole dell'avvocato Gabrielli

Manuel Gabrielli, avvocato penalista del cantante, ha deciso di fare chiarezza su molte questioni. Le indagini sono state chiuse proprio da pochi giorni ed il professionista ha voluto precisare che in questi mesi ha avuto modo di vedere molti insulti a carico del suo assistito in maniera immotivata.

Michele Bravi, parla l'avvocato: 'Basta fake news, sta male'

Gabrielli ha dichiarato che la tragedia ha colpito sia la famiglia della vittima, ma anche lo stesso cantante e che in atto non c'è nessun processo, diversamente da quanto stato detto negli ultimi giorni. 'La Procura ci ha segnalato la fine delle indagini. Ci sono diversi dettagli che confermano l'innocenza di Michele Bravi' dice l'avvocato.

Smentita anche la voce di un presunto patteggiamento. Tra le cose che Manuel vuole chiarire c'è anche la dinamica dell'incidente sulla quale ha dichiarato che non c'è stata alcuna violazione del codice stradale da parte del ragazzo, ma che semplicemente stava svoltando a sinistra e che la moto della vittima arrivava da dietro non si sa ancora a quale velocità.

Pubblicità

Bravi sta molto male, il legale chiede rispetto

Secondo quanto rivelato dal legale, Michele si sarebbe sottoposto a degli esami tossicologici che sono risultati completamente negativi, alcuni di essi sarebbero stati fatti anche in maniera del tutto volontaria. L'uomo precisa che il fatto che il suo assistito sia una persona famosa complica le cose e che nelle giornate a seguire chiederà che il caso venga archiviato, Se così però non dovesse essere, potrebbe iniziare un procedimento penale.

Manuel spera che le fake news su Michele Bravi possano finalmente cessare, affermando che non è vero che il cantante ha una misura cautelare da rispettare, ma che è liberissimo al contrario di quanto sostengono le notizie circolate sul web. Infine, l'avvocato rivela che Michele sta molto male al momento e che il suo silenzio è dovuto ad una forma di rispetto verso la famiglia della vittima ed alle persone coinvolte. A peggiorare le cose c'è poi il fatto che molti lo considerino come colpevole della vicenda che, in maniera inevitabile, gli ha cambiato la vita.