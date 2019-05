Un'altra terribile tragedia si è verificata a Roma, dove nelle scorse ore una bambina di soli due anni è deceduta dopo tre giorni di agonia al Policlinico "Umberto I".

Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sabato pomeriggio la piccola si trovava in compagnia della nonna e stava mangiando una caramella, quando all'improvviso l'alimento le ha ostruito le vie respiratorie.

I soccorsi sono scattati immediatamente, l'ambulanza si è recata nella zona di piazzale delle Province, e ha trasportato la bambina al Policlinico in codice rosso. Qui i medici hanno davvero fatto di tutto per poterle salvare la vita, ma purtroppo stamane la piccola è deceduta. Era ricoverata in terapia intensiva, ma evidentemente i traumi riportati durante il soffocamento sono stati abbastanza gravi.

Ovviamente i genitori della bimba, amici e conoscenti sono sconvolti per quanto accaduto, soprattutto la povera nonna della piccola che ha assistito al dramma.

Sin dal suo arrivo presso il nosocomio Umberto I, sito in viale Regina Margherita, le condizioni della bimba sono apparse piuttosto serie.

Nessuno si aspettava che un dramma simile potesse capitare a una bambina mentre faceva un gesto di routine tra i più comuni come il mangiare una caramella. Il dramma si è verificato tra l'altro in una zona abbastanza centrale della Capitale. I sanitari hanno comunque accertato che la bambina sia morta per cause naturali, dovute proprio al soffocamento provocato dalla caramella che la piccola stava mangiando. I genitori, secondo quanto riporta la testata giornalistica online, Roma Today, hanno autorizzato la donazione degli organi della figlioletta.

Poche ore fa un altro dramma per un bambino a Roma

Il dramma segue di poche ore quello accaduto ieri in un asilo della zona di Villa Lais nel municipio Tuscolano, sempre a Roma, dove un bambino di neppure un anno è deceduto improvvisamente nel sonno. Gli inquirenti su quest'ultimo caso hanno aperto nelle ultime ore un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, questo per frugare ogni dubbio sulla morte naturale del piccolo. Lo stesso era stato ritrovato da una maestra, la quale ha raccontato come il bimbo fino a poco prima stesse bene e che si era addormentato tranquillamente: la donna era andata a svegliarlo perché il piccolo doveva mangiare.

I sanitari, giunti all'asilo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino. I genitori del piccolo sono stati avvisati, e ovviamente sono rimasti sotto choc alla tragica notizia. Al momento la coppia non avrebbe presentato denuncia nei confronti di nessuno. Anche su questo caso, come per quello della bambina soffocata dalla caramella, si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.