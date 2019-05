Una terribile tragedia si è verificata lunedì 27 maggio in Turchia, precisamente a Istanbul, dove un'ambulanza è andata improvvisamente a fuoco, a causa dell'esplosione di una bombola d'ossigeno che trasportava a bordo. All'interno del mezzo di soccorso, oltre a tre sanitari, viaggiavano una mamma e la sua bambina di tre mesi: quest'ultima si trovava nell'incubatrice, in quanto aveva dei problemi respiratori.

Il dramma si è consumato, in pochi, concitati istanti. Il mezzo stava percorrendo la Trans - European Motorway, ovvero l'autostrada transeuropea, ed era diretta all'ospedale di Erdine, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, la bombola è esplosa. Il mezzo è andato subito a fuoco, ma secondo la ricostruzione fornita da alcune testate giornalistiche internazionali, la mamma della bimba e i medici sarebbero riusciti a fuggire, mentre il corpo della piccola sarebbe rimasto all'interno dell'ambulanza.

Istanbul, esplode bombola d'ossigeno in ambulanza: muore bimba di tre mesi

Soccorsi inutili

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Purtroppo ormai per la bambina non c'era più niente da fare, in quanto sarebbe morta carbonizzata all'interno del mezzo di soccorso. Sul luogo del fatto di cronaca sono ovviamente intervenuti anche i sanitari, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della creatura. Quando la madre ha compreso che la figlioletta non c'è l'aveva fatta ha avuto una crisi, ed è stata subito sedata dal personale sanitario: lo choc per lei deve essere stato davvero tanto.

Uno degli infermieri a bordo dell'ambulanza ha dichiarato che all'improvviso ha visto del fumo uscire dalla parte posteriore del mezzo, che è stato subito fermato. Quando è avvenuta l'esplosione l'ambulanza infatti stava camminando sull'arteria stradale su detta. Sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio, quando all'improvviso sono comparse le fiamme. L'ambulanza è stata completamente distrutta dalle fiamme, impressionante il video diffuso dai media turchi che mostrano il mezzo in fiamme mentre altri veicoli passano sulla corsia opposta.

Aperta un'inchiesta

Sul caso comunque vogliono vederci chiaro le autorità giudiziarie turche, che hanno aperto un fascicolo d'indagine sul caso in questione. I tre sanitari che si trovavano a bordo dell'ambulanza saranno sentiti presto dal magistrato inquirente.

La vicenda ha sconvolto il Paese, anche perché non capita spesso che un mezzo di soccorso prenda fuoco in questa maniera. Le immagini dell'ambulanza distrutta dalle fiamme sono immediatamente diventate virali sul web, destando sconcerto tra la gente.