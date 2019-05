Quanto accaduto ieri presso l'asilo "Patrocchi e Scarabocchi" di Roma è una tragedia davvero assurda, su cui adesso gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Al momento resta ancora valida la tesi della tragica fatalità, ma è di queste ultime ore la notizia che la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per delitto colposo, al momento a carico di ignori.

Ricordiamo brevemente i fatti: ieri un bambino, che avrebbe tra i 10 e i 12 mesi, stava dormendo, e fino a poco tempo prima stava bene, poi quando una delle maestre è andato a svegliarlo per il pranzo lo stesso non rispondeva. Secondo chi indaga si potrebbe trattare di una "morte in culla", ma questo sarà ancora tutto da vedere visti gli ultimi sviluppi della vicenda. La maestra che ha trovato il bambino avrebbe anche dichiarato che sentiva il piccolo muoversi ossessivamente e che respirava male.

Roma, la Procura indaga per delitto colposo sul bimbo morto ieri all'asilo

Ma nulla faceva presumere che di li a poco si sarebbe consumato un dramma così assurdo. Gli stessi genitori del bimbo hanno consolato la maestra, che è ancora sotto choc per quanto vissuto ieri mattina.

Si attende l'autopsia

Adesso saranno le indagini degli inquirenti, unitamente all'autopsia a stabilire le cause della morte del piccolo. Secondo il racconto della maestra, che è stata ascoltata dagli inquirenti, il bambino si era addormentato da poco quanto avrebbe cominciato a manifestare i primi fastidi.

In quel momento la donna, le cui generalità non sono state comunque diffuse, stava cambiando il pannolino ad una bimba (l'asilo in questione è una struttura privata), poi quando è tornata dal bimbo ha visto che questo era cianotico. In un primo momento si pensava che l'infante fosse morto per soffocamento, ma poi subito dopo questa ipotesi è stata scartata, in quanto non sono stati trovati corpi estranei all'interno della gola del piccolo.

I genitori non hanno presentato denuncia contro nessuno

L'agenzia di stampa Adnkronos riferisce che, al momento, i genitori non hanno presentato denuncia nei confronti di nessun soggetto in particolare.

La Procura comunque vuole frugare ogni dubbio, e per questo ha deciso di aprire un fascicolo di indagine, anche se si tratta di una tragica fatalità. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo spiacevole fatto di cronaca, che ha nuovamente sconvolto il nostro Paese. Negli ultimi tempi molti bimbi sono deceduti, vuoi per cause accidentali, oppure uccisi dai loro stessi congiunti, come accaduto a Novara la scorsa settimana, o ancora prima a Milano.

Tutto il personale dell'asilo frequentato dal bimbo si chiede come mai sia potuta succedere una cosa del genere.