Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:30, sull'Autopalio, la tratta autostradale che collega Siena a Firenze, precisamente all'altezza di Monteriggioni. Qui infatti, un bus turistico, per cause ancora tutte in corso di accertamento, è uscito fuori strada ribaltandosi in una scarpata che si trova al lato della carreggiata.

Il mezzo, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, trasportava una comitiva di turisti provenienti da vari paese dell'Est Europa. Gli stessi si trovavano nel nostro Paese poiché stavano effettuando un tour tra le varie città d'arte della penisola, ed erano diretti proprio a Firenze. Nessuno ovviamente si aspettava un incidente del genere su quel pullman, che era partito da Montecatini. Il bilancio è drammatico: una donna è morta e altre trentuno persone sono rimaste ferite. Il conducente è stato anche sottoposto ai relativi esami tossicologici, il cui esito è risultato negativo.

Siena, si ribalta bus di turisti, morta una donna: 31 feriti

Tre boscaioli hanno dato l'allarme

Dall'autostrada nessuno si sarebbe accorto del dramma, almeno così riferisce Repubblica. Dopo essere caduto nella scarpata, il bus, che aveva due piani, ha terminato la sua corsa nel bosco sottostante. Pare che qui stessero lavorando alcuni boscaioli, i quali, vedendo improvvisamente il mezzo piombare giù, hanno allertato i soccorsi, che si sono subito precipitati sul luogo del fatto di cronaca. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti e la vittima, dalle lamiere dell'autobus, il quale è andato completamente distrutto.

Le ambulanze del 118, grazie anche ad un elicottero, hanno invece trasportato in ospedale chi necessitava di cure. Almeno una quindicina di persone sarebbero in gravi condizioni (quattro secondo altre fonti), anche se non rischierebbero la vita.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini da parte degli investigatori per capire che cosa sia realmente successo. Il tratto autostradale è stato bloccato, con uscita obbligatoria a Monteriggioni.

Il bus si sarebbe adagiato sul fianco destro, e molte persone sono rimaste intrappolate. La vittima, che aveva 40 anni, ed era forse la guida del gruppo, è stata trovata sotto le lamiere del mezzo dagli stessi pompieri. Molti dei feriti sono stati trasportati all'ospedale "Le Scotte" di Siena. La vicenda ha ovviamente destato apprensione in tutto il senese e non solo.

Proprio ieri, in provincia di Rovigo, si era evitata una strage sempre su un autobus: tale mezzo, carico di studenti, è andato completamente a fuoco.

L'autista in tal caso è riuscito a far scendere tutti prima che le fiamme lo devastassero. Inoltre qualche giorno fa nel padovano, ad Arquà Petrarca, uno scuolabus era ribaltato improvvisamente: il conducente in quel caso venne trovato positivo all'alcol.