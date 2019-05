Quella che arriva dall'Inghilterra, precisamente da Sandy Lodge, cittadina della contea dell'Hertfordshire, è una vicenda che ha davvero dell'incredibile. I fatti che esposti risalgono al 2018, ma solo negli scorsi giorni è arrivata la decisione finale nei confronti di un'insegnante della rinomata scuola Merchant Taylor, Rachel Clint, che secondo l'accusa mossa nei suoi confronti avrebbe avuto un comportamento giudicato al di sotto degli standard richiesti dalla direzione scolastica.

UK, insegnante si ubriacò e baciò un alunno minorenne sulle labbra: licenziata

La donna infatti avrebbe baciato uno studente minorenne sulle labbra: la stessa al momento del gesto era ubriaca fradicia, e probabilmente da questo sono scaturite le sue attenzioni nei confronti del giovane. Il quotidiano britannico Echo, sulle sue pagine on-line, ha pubblicato proprio le foto che immortalano la docente insieme al suo allievo, e le stesse paiono non lasciare spazio a dubbi di sorta.

Il bacio dell'insegnante

La Clint ha ammesso di aver baciato il ragazzo.

La donna è stata infatti "beccata" mentre durante un viaggio in treno è seduta sulle gambe del ragazzo. Ad un certo punto l'insegnante lo bacia e lo accarezza, ma, come detto, era visibilmente in preda ai fumi dell'alcol. Chi ha ripreso le immagini le rese subito pubbliche, e in breve tempo le stesse sono diventate virali, al punto da arrivare ben presto alla scuola in cui lavora la docente in questione.

Tanto è stato lo sconcerto della dirigenza scolastica, che comunque ha riflettuto a lungo sul da farsi, procedendo anche ad ascoltare la donna, questo in modo da chiarire la sua posizione.

E difatti, in un primo momento, la scuola ha ritenuto che il comportamento della donna fosse solo dovuto alle sue condizioni, per cui la docente aveva mantenuto il suo posto di lavoro, almeno fino ad oggi. Questa storia ha infatti suscitato in tutta la contea, e non solo, vivaci polemiche, proprio in seguito alla decisione iniziale della Megan Taylor di procedere con una semplice sospensione nei confronti della Clint.

Riascoltata è stata poi licenziata

Successivamente, la scuola si è riservata di riascoltare la donna.

In seguito a ciò la direzione scolastica ha preso la decisione di espellere dal corpo docente Rachel Clint, che adesso è stata licenziata. L'insegnante si dice molto rammaricata per quanto successo e si augura che questa assurda storia non pregiudichi il suo futuro.

Si dicono invece soddisfatti i genitori degli alunni della scuola in questione, che è tra le più prestigiose del Regno Unito: la retta annuale per frequentarla si aggira infatti intorno agli 11 mila euro.

Ed è proprio per non rovinare il buon nome della Megan Taylor che si è deciso di allontanare l'autrice del misfatto.