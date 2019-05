Poteva trasformarsi in un dramma la serata di ieri, in provincia di Lecce, dove un uomo di 37 anni, che probabilmente aveva alzato troppo il gomito ed è precipitato dal balcone di un'abitazione, situata a Torre Pali, una delle marine di Salve.

Secondo quanto riporta la stampa locale stamane, in particolare il Corriere Salentino, il soggetto era uscito all'aria aperta su un balcone perché voleva fumare una sigaretta. Purtroppo, a causa delle sue condizioni non proprio ottimali, avrebbe perso l'equilibrio, e quindi ha fatto un volo di diversi metri.

Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che sebbene le sue condizioni siano serie, i sanitari non temono per la sua vita. La prognosi del 37enne per il momento resta riservata.

Si trovava in compagnia di un amico

Sempre secondo quanto riferiscono i media, il 37enne, al momento del dramma, si trovava in casa con un suo amico, con il quale probabilmente aveva trascorso qualche momento di relax. Ad un tratto si è udito un tonfo sordo, e quindi l'amico ha capito subito che l'uomo era caduto di sotto.

Il balcone si trova al primo piano dell'abitazione, e quindi fortunatamente l'altezza non era proprio elevatissima. Ma tanto è bastato a provocargli seri danni. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi all'episodio, sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che ora stanno provando a ricostruire quanto accaduto. Secondo le indagini che stanno portando avanti i militari, l'uomo si sarebbe sporto troppo dal parapetto, che a quanto sembra era piuttosto basso.

Anche i medici che hanno prestato le cure al 37enne lo hanno trovato visibilmente ubriaco, e questa situazione è stata confermata anche dalle successive analisi, che hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 3, ovvero elevatissimo.

Vicenda diventata virale

La notizia di quanto accaduto a Torre Pali si è immediatamente diffusa nella piccola cittadina turistica e presto è stata diffusa dai principali quotidiani della zona.

Non è la prima volta che accadono episodi simili: proprio qualche giorno fa, sempre in Puglia, un'altro 37enne è precipitato addirittura da un viadotto a Cerignola, nel foggiano.

L'uomo si era fermato con la sua auto per fare un bisogno fisiologico: probabilmente anche in quel caso, trovandosi in uno stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di alcol e forse pure stupefacenti, il soggetto non si era accorto di trovarsi su un ponte, e quindi ha scavalcato il guardrail per poter espletare i suoi bisogni: ma non appena varcata la protezione, era caduto nel vuoto, facendo un volo di 10 metri. Anche in quel caso l'incidente ha provocato un serio trauma cranico alla vittima.