The world 50 Best Restaurant è una classifica annuale mondiale che determina i 50 migliori ristoranti al mondo.

A votare sono critici gastronomici, giornalisti ed appassionati legittimati da professioni nel settore gastronomico, ma non solo, anche i 50 chef presenti nella classifica l’anno precedente hanno voce in capitolo, stilando la ‘’chef’s choice’’, che andrà a sommarsi alla classifica dei critici.

La classifica è nata nel 2002, da quell’anno i ristoranti saliti sul podio più volte sono: El Bulli, a Barcellona e Noma, a Copenaghen, rispettivamente con nove e sei presenze.

Nel 2018 il ristorante a vincere il primo premio è stato l’Osteria Francescana di Massimo Bottura, già vincitore dello stesso nel 2016.

Quest’anno il primo premio se lo aggiudica il ristorante ‘’Mirazur’’ il cui chef patron è Mauro Colagreco, seguito da Renè Redzepi con il suo Noma e infine Victor Arguinzoniz con il ristorante Asador Extebarri.

Mirazur: un 2019 costellato di successi

Dopo aver conquistato le tanto sognate tre stelle Michelin, quest’anno lo chef Mauro Colagreco non si fa mancare niente e vince il premio come miglior ristorante al mondo, secondo la classifica World's 50 Best Restaurant, con il suo Mirazur.

Nato nel 1976 a La Plata, di origini italiane, dopo gli studi si trasferisce in Francia dove comincia a lavorare con i più grandi chef francesi.

Nel 2006 apre Mirazur a Mentone ottenendo subito grandi riconoscimenti, nel 2007 arriva la prima stella, nel 2012 la seconda e quest’anno la terza.

Nel 2016 partecipa anche a dei programmi televisivi che ne aumentano la fama. Apre ristoranti in tutto il mondo, in Cina, a Parigi, In Argentina e a La Plata, sua terra natia, e non smette di stupire.

Noma ed Extebarri sul Podio

Al secondo posto troviamo Il Noma di Copenaghen con lo chef Renè Redzepi. Danese con ascendenze albanesi, due stelle Michelin e ben quattro volte nominato miglior ristorante del mondo, è conosciuto come il principale inventore della New Nordic Cuisine, una cucina legata agli ingredienti, metodi di cottura e conservazione locali.

Con gli anni le nuove tecniche di cucina e di ricerca degli ingredienti selvatici utilizzate da Redzepi sono arrivate ovunque, e sono impiegate da tutti i migliori chef del mondo.

In Spagna, ad Atxondo (San Sebastian), troviamo Victor Arguinzoniz, che con il suo ristorante Asador Extebarri si aggiudica il terzo premio.

La particolarità di questo ristorante è che lo chef cucina tutto sopra una griglia, anche i dolci, così da conferire ad ogni portata un gusto particolare di legna affumicata. Victor ha sempre vissuto ad Atxondo, finchè con il padre e lo zio ha deciso di comprare il ristorante, proprio lo zio gli ha insegnato tutti i trucchi del mestiere, soprattutto a cucinare con diversi tipi di legna.

Questo è il tipico ristorante in cui viene premiata la semplicità delle materie prime.