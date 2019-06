Un episodio abbastanza singolare si è verificato negli scorsi giorni ad Alghero, in Sardegna, dove un turista italiano è stato multato per istigazione al furto. L'uomo infatti aveva parcheggiato regolarmente la sua autovettura, un Suv Mercedes, in via Kennedy. Il veicolo era perfettamente a posto, tranne che per un piccolo particolare: il finestrino del mezzo era rimasto aperto, e questa situazione poteva sicuramente consentire a qualche malintenzionato di rubare la macchina. Il soggetto che è stato sanzionato si trovava in vacanza con la sua compagna e un grosso cane.

Pubblicità

Pubblicità

Errore accidentale

Forse proprio per mettere il guinzaglio al suo fido l'uomo, una volta sceso dalla vettura, sarebbe andato di fretta e quindi allontanandosi dalla vettura ha dimenticato il finestrino aperto. Ad accorgersi di ciò sono stati gli agenti della Polizia Locale, che stavano effettuando appunto dei controlli in zona, la quale si trova a pochi passi dal centro storico. Vedendo il finestrino aperto gli agenti non ci hanno messo molto a prendere il blocco delle multe e sanzionare l'automobilista in questione: per lui è scattato un verbale di circa 41 euro, una somma sicuramente non altissima.

Pubblicità

Grande è stata la sorpresa quando l'uomo si è trovato la multa sul parabrezza dell'auto, per cui ha cercato di capire quale fosse la violazione che aveva commesso. Effettivamente il codice della strada italiano parla chiaro in proposito, in quanto è vietato lasciare il veicolo in quel modo. Il conducente, una volta parcheggiato il proprio veicolo è tenuto a controllare che tutto sia in ordine, questo proprio per impedire a qualche delinquente di perpetrare furti o danneggiamenti di varia natura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Il turista rimasto sgomento

Ovviamente l'uomo non credeva ai suoi occhi quando ha letto la multa, e probabilmente non conosceva l'articolo 158 del Codice della Strada, che stabilisce quanto su detto. La vicenda in questione è diventata immediatamente virale, in quanto non capita tutti i giorni che un'automobilista venga multato perché ha lasciato il finestrino dell'auto aperto. Come detto, probabilmente alla base di tutto ci sarebbe una banale distrazione, ma che è comunque costata un tantino cara al turista.

La Polizia Locale ritiene che l'uomo dovesse vigilare di più sulla sua vettura. A quanto pare comunque il soggetto ha poi accettato di pagare la multa senza alcun problema, nonostante avesse girato per diverso tempo le attività commerciali del posto, questo in modo da chiedere conforto e vedere se avesse letto bene. Una esperienza spiacevole per il turista, che non avrebbe mai creduto di poter tornare dalla sua vacanza con una sanzione del genere.