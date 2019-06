Una terribile tragedia si è verificata ieri nelle acque delle Bahamas, precisamente vicino la Rose Island, una delle mete preferite dai turisti. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, una 21enne statunitense, Jordan Lindsey, questo il nome della vittima, è stata attaccata da un branco di squali. La razza degli animali non è stata resa nota, fatto sta che i predatori marini hanno sbranato letteralmente la poveretta, ferendola gravemente e provocandole lesioni mortali.

La giovane stava facendo tranquillamente snorkeling, ovvero nuoto di superficie per l'osservazione della flora e della fauna marine, quando all'improvviso sono spuntati gli squali, che gli si sono gettati addosso, attaccandola.

Il dramma sotto gli occhi dei genitori

Tutto si è consumato sotto gli occhi dei suoi genitori, che impotenti hanno assistito alla tragedia. Nessuno è riuscito ad allontanare dalla ragazza gli animali, che erano abbastanza inferociti.

La 21enne è stata ferita gravemente alle braccia, e soprattutto alle gambe e ai glutei. Erano circa le 14:00 di ieri ora locale quando la Lindsey ha subito l'attacco dei predatori marini. Secondo quanto riporta la testata giornalistica italiana Fan Page, che cita fonti locali, pare che i genitori l'avessero avvertita con quanto fiato avevano in gola che stavano arrivando gli squali, ma la ragazza, visto che era a faccia in giù nell'acqua, non ha sentito i richiami.

Purtroppo i predatori ci hanno messo davvero poco a giungere lì dove si trovava la vittima. Subito dopo l'attacco la ragazza è stata immediatamente soccorsa, e trasportato all'ospedale di Nassau, dove però è stata dichiarata morta poco dopo. La notizia del decesso della giovane statunitense è stata confermata anche dalle autorità locali, le quali in una nota hanno informato la popolazione che un cittadino statunitense era rimasto ucciso dagli squali nelle acque di Rose Island. I genitori di Jordan sono ovviamente distrutti dal dolore.

Avviata una campagna di crowfounding

Adesso la salma della 21enne dovrà essere rimpatriata negli States, precisamente in California, a Torrance. Per questo la famiglia ha lanciato una campagna di crowfounding sul web per raccogliere la cifra necessaria a riportare nel suo Paese la povera ragazza. Una vacanza, quella della famiglia Lindsey, che si è trasformata in un dramma assurdo, che nessuno poteva prevedere. Per dovere di cronaca si deve precisare che, seppur nel mondo si verifichino spesso attacchi di squalo, raramente i soggetti che vengono morsi poi perdono la vita.

Tutto dipende sempre dalla forza che gli animali in questione usano al momento dell'attacco.