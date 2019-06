Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a Bari, precisamente in via Ricchioni, dove un cittadino nigeriano 33enne, irregolare sul territorio italiano, ha improvvisamente aggredito una donna di 55 anni, che di professione fa l'impiegata. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto sarebbe stato armato di un bastone. La donna si trovava alla fermata del bus, quando il malintenzionato ha improvvisamente fatto capolino, dirigendosi subito verso lui.

Fortunatamente la signora è riuscita a liberarsi dalla presa dell'extracomunitario e immediatamente sono arrivati i soccorritori, insieme ai carabinieri.

Militari aggrediti

Alla vista degli agenti l'uomo è andato ulteriormente in escandescenza, e si è scagliato contro di loro. Fermarlo non è stato facile, nella colluttazione i militari sono rimasti anch'essi lievemente feriti, in quanto il 33enne nigeriano brandiva ancora la pericolosa arma. Anche la vittima dell'aggressione ha riportato delle escoriazioni e contusioni varie guaribili in circa una decina di giorni.

Certamente se non fosse stato per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine la situazione sarebbe potuta degenerare, e prendere una piega molto diversa. Ovviamente non sono noti i motivi che hanno portato l'aggressore ad agire in maniera così sconsiderata. Un raptus di follia improvviso, che ha lasciato di stucco anche i presenti e i passanti che ieri pomeriggio si trovavano in via Ricchioni. Per ragioni di privacy sia le generalità del nigeriano che quelle della signora non sono state diffuse.

La notizia di quanto accaduto ieri pomeriggio si è immediatamente diffusa in tutto il capoluogo di regione, destando sconcerto tra gli abitanti. Certamente non è il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo.

Migrante arrestato

A questo punto, dopo le formalità di rito, il cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L'arma usata dall'uomo è stata posta sotto sequestro, mentre lui è stato condotto direttamente in carcere. Recentemente sempre una cittadina dell'hinterland barese, Casamassima, è stata teatro di un altro episodio abbastanza preoccupante. In quel caso a farne le spese furono un bambino di 5 anni e suo padre, i quali si trovavano tranquillamente nella loro auto, quando all'improvviso un cittadino di nazionalità indiana 35enne, già noto alle Forze dell'Ordine, tentò di rapire in ogni modo l'infante.

Il padre riuscì ad evitare per un soffio che il piccolo gli fosse strappato, il soggetto anche in quell'occasione è stato arrestato.