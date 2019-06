All'alba di oggi, 23 giugno, un tragico incidente stradale in Calabria, nel Vibonese, ha causato il decesso di tre ragazzi di cui al momento non sono state fornite le generalità. Un quarto giovane, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 che, con l'ausilio dell'elisoccorso, ha provveduto a trasportarlo d'urgenza in ospedale.

La dinamica dei fatti è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'impatto. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per riuscire ad estrarre dall'abitacolo i corpi dei giovani ormai senza vita.

Intorno alle ore 6:30 di questa mattina si è verificato un incidente mortale in Calabria, precisamente nel Comune di Spadola, lungo la trasversale delle Serre, in provincia di Vibo Valentia. Dalle prime sommarie informazioni riportate dalla stampa locale, sembra che nello scontro siano rimasti coinvolti due mezzi, un furgone e una Volkswagen Golf. La dinamica, tuttavia, resta ancora tutta da chiarire.

A bordo della Golf stavano viaggiando quattro giovani, tre dei quali purtroppo sono deceduti sul colpo. Al momento non sono stati comunicati i loro nomi. Un quarto passeggero della vettura, del quale per adesso si conoscono solo le iniziali del nome, G.N., è rimasto gravemente ferito. I sanitari del 118, recatisi tempestivamente sul luogo dello schianto, lo hanno immediatamente soccorso. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito precarie, e per questo motivo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha provveduto a trasportare il giovane d'urgenza presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è stato prontamente ricoverato in condizioni critiche.

Per gli altri tre ragazzi, invece, il personale medico ha cercato di fare il possibile per rianimarli, ma purtroppo le ferite riportate in seguito all'impatto sono risultate fatali, dunque per loro non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri del Distaccamento di Serra San Bruno. Le forze dell'ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire al meglio la dinamica dell'accaduto.

Inoltre spetterà proprio ai militari stabilire eventuali responsabilità del sinistro. I pompieri, invece, hanno dovuto estrarre i corpi delle tre vittime dalla vettura quasi completamente distrutta, mettendo al contempo in sicurezza la zona. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore per consentire ai sanitari e alle forze dell'ordine di poter intervenire.