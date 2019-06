Questa mattina la cittadina di Cisterna di Latina è stata colpita da una bruttissima tragedia. Infatti un uomo di 35 anni ha ucciso la sua consorte al culmine di una furibonda lite avvenuta intorno alle 4:00 del mattino. La vittima, Elisa Ciotti, era coetanea del marito. Al momento non sono ancora chiari i motivi della violenta discussione, terminata poi in tragedia, ma secondo quanto riporta la stampa locale e da quanto si apprende dagli inquirenti i due si stavano separando.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante la loro delicata situazione vivevano ancora sotto lo stesso tetto coniugale. Oggi c'era anche la figlia in casa al momento del dramma, la quale è minorenne: la stessa avrebbe assistito alla tragedia.

La figlia ha dato l'allarme

L'allarme sarebbe partito proprio dalla figlia minorenne della coppia, la quale avrebbe chiamato dei parenti intorno alle 8:30, intuendo che c'era qualcosa che non tornava. "È successo qualcosa alla mamma" - così avrebbe detto la bimba.

Latina, delitto di Cisterna: confessa il marito della 35enne

Da qui è partita subito la chiamata al 118, che immediatamente si è recato sul posto. Nel frattempo l'uomo intorno alle 7:30 sarebbe uscito da casa, poi poco tempo dopo sarebbe rientrato. Non si sa con certezza perché l'omicida si sia allontanato dall'abitazione, alcune fonti, come SkyTg24, riferiscono che fosse andato al lavoro. Quando sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ai rilievi del caso insieme ai colleghi della scientifica, hanno portato l'uomo in caserma per poter essere interrogato.

Pubblicità

A questo punto i militari lo hanno messo sotto torchio, e dopo diverse ore di interrogatorio, il soggetto poco fa ha confessato di aver commesso il delitto. La vittima sarebbe stata trovata sul letto, ormai priva di vita, e sarebbe stata colpita con un oggetto alla testa, il quale al momento non è stato ancora identificato.

Indagini in corso

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, il marito della donna faceva di professione il camionista.

Oggi sul posto si è recato anche il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Latina e il comandante del Nucleo provinciale carabinieri, Gabriele Vitagliano. Il dramma si è verificato nel quartiere San Valentino, in via Palmarola. La comunità di Cisterna è rimasta sconvolta da quanto successo, nessuno pensava che la cittadina laziale potesse essere nuovamente colpita da una tragedia assurda. I vicini di casa della coppia avrebbero confermato di aver sentito delle urla proprio stamattina.

Pubblicità

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, ci potrebbero essere ulteriori aggiornamenti su questo assurdo episodio. La zona dell'omicidio è stata anche transennata.