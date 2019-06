Un episodio abbastanza curioso si è verificato questa mattina a Lecce, precisamente al Tribunale, dove un anziano sulla settantina d'anni ha fatto il suo ingresso nel Palazzo di Giustizia. Fin qui nulla di strano, se non che l'uomo portava con sé in una borsa una grossa pietra. Il sistema di sicurezza, secondo quanto riportato dalla stampa locale, non avrebbe funzionato a dovere e quindi l'uomo è riuscito a passare indenne. Ovviamente un oggetto del genere può fare molto male se scagliato addosso ad una persona, ma, per fortuna, l'anziano non aveva intenzioni bellicose, tutt'altro.

Pubblicità

Pubblicità

Lo stesso è, infatti, testimone in un processo contro un poliziotto, che è imputato per aver esploso alcuni colpi di pistola in aria mentre cercava di difendere proprio l'anziano da un'aggressione da parte di un altro soggetto.

La pietra portata come 'prova'

A questo punto, nell'udienza odierna, l'anziano ha portato proprio la pietra come "prova" per dimostrare che qualcuno lo avrebbe aggredito brutalmente e che l'agente ha sparato, non colpendo nessuno, proprio per porre fine ai colpi che l'anziano stava ricevendo.

Brindisi, allarme in Tribunale: uomo si presenta con una grossa pietra, ma voleva solo testimoniare

L'uomo ha atteso pazientemente il suo turno, poi una volta che è toccato a lui ha estratto il grosso macigno dalla borsa, sotto lo stupore generale dei presenti. Erano circa le 12:00 quando l'anziano è entrato in Tribunale. I carabinieri erano già presenti sul luogo dell'episodio, ma hanno aspettato che il teste finisse la sua deposizione. Al termine dell'udienza è stato, quindi, avvicinato con molta professionalità dai militari, i quali hanno chiesto all'uomo come abbia fatto ad entrare con quella grossa pietra in Tribunale. A questo punto il soggetto è stato identificato, poi è stato lasciato libero.

Pubblicità

Non è il primo caso che si verifica

Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare il quotidiano online Corriere Salentino, nel Tribunale di Lecce episodi singolari come questo si verificano non di rado. Fortunatamente non è mai accaduto nulla di grave, mezzogiorno è poi un orario di punta in cui ci sono molti ingressi e molte uscite dal Palazzo di Giustizia. Gli addetti alla sicurezza svolgono, in questo caso, un lavoro impeccabile. Certo, nessuno poteva immaginare che questa mattina si sarebbe verificato un caso del genere.

Per l'uomo, comunque, non ci sarà nessuna conseguenza di rilevanza penale, in quanto le sue buone intenzioni sono state accertate. Se si fosse trattato di un folle, però, le cose sarebbero potute andare in maniera davvero diversa. Sicuramente su questo bizzarro episodio si potranno conoscere ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Al momento, passando alla cronaca giudiziaria, la posizione del poliziotto è ancora al vaglio degli inquirenti.