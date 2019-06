Quanto si è verificato in provincia di Latina il 5 giugno scorso, precisamente ad Aprilia, nel parcheggio della stazione di Campoleone ha davvero dell'incredibile. La vicenda ha suscitato forte sdegno nell'opinione pubblica, sia locale che nazionale, in quanto un uomo senza fissa dimora avrebbe bruciato un gatto davanti a tanti presenti che hanno ripreso la macabra scena con il telefonino. L'uomo ha detto di averlo trovato già esanime, e di non averlo ucciso: secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare che il soggetto in questione volesse cucinare l'animale per cibarsene.

La sua versione è comunque al vaglio delle autorità preposte alla salvaguardia degli animali. La segnalazione è partita da alcuni cittadini, che hanno inviato il video alla Lav, la quale poi lo ha diffuso tramite i suoi canali social.

Una zona in forte degrado

Per ovvie ragioni legate alla nostra deontologia professionale evitiamo di scendere nei particolari, in quanto si tratta di un episodio alquanto delicato, anche nella dinamica di come è maturato.

Un gatto ucciso e bruciato ad Aprilia.

Comunque, secondo quanto riferiscono i cittadini, la zona in questione è in forte degrado. Il parcheggio della stazione sarebbe incustodito, e quindi senza nessun controllo ognuno può fare quello che vuole. Il fatto di cronaca in questione sarebbe avvenuto poi in pieno giorno, in un'orario di punta, e alla scena si potevano trovare ad assistere sicuramente dei minori. Nella zona poi si verificherebbero numerosi furti ed episodi di delinquenza, proprio perché si tratta di un'area estremamente periferica della cittadina di Aprilia.

Campoleone è infatti una frazione apriliese che si estende anche nel territorio della vicina Lanuvio. Il senzatetto ha sostenuto che il micio fosse stato probabilmente investito da un'auto.

Tanti animali randagi intorno al parcheggio

La zona della stazione di Campoleone è poi popolata da tantissimi animali, sia cani che gatti, tutti randagi. La popolazione locale però li ha presi in simpatia e ogni giorno i cittadini li nutrono come possono. Il fatto in questione ha suscitato veramente la dura presa di posizione della Lav, che ha invitato anche le Forze dell'Ordine a vigilare di più su questa area, ormai abbandonata a se stessa.

Anche il sindaco di Aprilia è stato interpellato dalla stessa associazione animalista. Sicuramente sull'episodio in questione si potranno conoscere ulteriori particolari nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane. Per i cittadini questi animali devono essere anch'essi tutelati, in quanto corrono ogni giorno tantissimi pericoli. La notizia è diventata immediatamente virale, e il video ha cominciato a circolare con insistenza sulla Rete.