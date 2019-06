Brutte notizie per i fan di uomini e Donne: ieri pomeriggio purtroppo un ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Stiamo parlando di Fabiano Vitucci, conosciuto alcuni anni fa. Nel dettaglio, il ragazzo ha partecipato al format due volte, prima con Giorgia Lucini e poi con Valentina Dallari. A quanto pare, il giovane dopo un sorpasso ha perso il controllo del suo scooter sbattendo contro un furgone.

Fabiano Vitucci muore in un incidente stradale

Fabiano Vitucci ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Trovandosi in sella al suo scooter, l'ex corteggiatore dopo aver sorpassato due auto non sarebbe riuscito a riprendere la guida del mezzo scivolando a terra. Purtroppo, durante l'urto è finito sotto un furgone Iveco che arrivava dal senso opposto di marcia. Stando alle notizie circolate sul web, inutili sono stati i tentativi di soccorso da parte dei medici che hanno fatto il possibile per rianimarlo.

Grave lutto a Uomini e Donne: Fabiano perde la vita

Ancora una volta, Maria De Filippi ha dovuto dire addio ad un altro ragazzo.

Fabiano era originario di Prato ma attualmente si era trasferito a Montevarchi. Il giovane, dopo la partecipazioni a Uomini e donne, da poco aveva trovato la felicità accanto ad una ragazza, lavorando in una nota azienda del paese. Il pubblico ha conosciuto Vitucci nel lontano 2011, dove è sceso le scale per le due troniste Giorgia Lucini e Chiara Sammartino. Non ottenendo nessuna fortuna, l'ex corteggiatore è ritornato negli studi Mediaset nel 2015 per conoscere Valentina Dallari. Anche in questo caso, Fabiano non ha trovato l'amore ritornando a casa da solo.

Grandi emozioni con le scelte di Uomini e Donne

Nel frattempo la trasmissione è arrivata al finale di stagione e in questi giorni il pubblico di Uomini e Donne ha sorriso e si è emozionato davanti alle scelte. Dopo Andrea Zelletta e Angela Nasti, ieri pomeriggio Maria De Filippi ha mandato in onda la scelta di Giulia. La tronista ha scelto il suo Manuel ed insieme finalmente potranno vivere quell'amore tanto desiderato. L'ex corteggiatrice di Lorenzo ha reso felice migliaia e migliaia di fan che ormai da mesi attendevano quel momento.

Secondo alcuni utenti, la decisione della ventenne non è stata fatta con il cuore ma bensì con la testa: molti, infatti, aspettavano che la Cavaglià portasse a casa Luca Daffrè, ma purtroppo non è stato così. Con la puntata di ieri il noto format di Canale 5 saluta un'altra edizione di grande successo, dando appuntamento a settembre. Queen Mary e tutto il suo staff anche in questa edizione hanno portato alla rete del biscione enormi ascolti, sopratutto con il Trono over.