La nuova edizione di Uomini e Donne prenderà il via lunedì 22 settembre con la prima puntata in onda dalle 14:45 su Canale 5. Negli ultimi giorni Lorenzo Pugnaloni ha svelato la data delle prime registrazioni del dating show, in programma lunedì 25 e martedì 26 agosto. Cresce l’attesa per scoprire chi tornerà a cercare l’amore in televisione, quali saranno i nuovi volti e l’identità dei tronisti dell’edizione 2025/26.

Le riprese di Uomini e Donne saranno il 25 e 26 agosto

Lunedì 25 e martedì 26 agosto Maria De Filippi sarà negli studi del dating show, pronta a inaugurare la nuova stagione di Uomini e Donne.

Nelle prime due giornate di registrazioni, le cui puntate andranno in onda quasi un mese dopo sul piccolo schermo, a partire da lunedì 22 settembre, probabilmente saranno presenti in studio le coppie di Temptation Island. Tutti gli anni, le prime puntate sono dedicate alla trasmissione estiva, in cui i fidanzati si ritrovano faccia a faccia. Inoltre, non è escluso che nelle prime riprese vengano svelati dettagli sui protagonisti della trasmissione: i nuovi tronisti e le identità dei protagonisti del parterre over.

I protagonisti del parterre over di Uomini e Donne 2025/2026

Nello studio di Uomini e Donne torneranno anche volti storici della trasmissione. C’è grande attesa per scoprire qualcosa in più sull’estate di Gemma Galgani.

Ogni anno, nel mese di settembre, la dama racconta come ha trascorso le vacanze lontano dalle telecamere. Intanto, non è chiaro se nella nuova edizione ci sarà il ritorno in studio di Ida Platano. La protagonista indiscussa dell’edizione 2024/2025, Sabrina Zago, che sembra essere ancora single, potrebbe tornare nel parterre over. Inoltre, non è escluso che qualche coppia torni per raccontare come è andata la loro storia d’amore dopo aver lasciato il dating show nelle ultime puntate andate in onda a maggio: il tronista Gianmarco, che ha scelto Cristina, Valentina ed Emanuele del parterre over, Giovanni e Francesca, e altri. Confermati gli opinionisti storici, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Le coppie dell'edizione 2024/2025: chi sta ancora insieme e chi si è detto addio

Nell’edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si sono formate numerose coppie. Marcello ha lasciato la trasmissione con Giada, trasferendosi da Torino al paese della sua compagna per amore. Nei giorni scorsi, l’ex dama ha lasciato intendere sui social che le cose con Marcello non stessero andando bene, ma nelle ultime ore la coppia si è mostrata nuovamente insieme. La relazione tra Guido e Gloria si è definitivamente conclusa. Valentina ed Emanuele, invece, condividono spesso foto sui social e la loro relazione procede a gonfie vele, così come la storia d’amore tra Morena e Francesco. Anche Giovanni ha trovato l’amore al fianco di Francesca, con la quale ha lasciato il dating show nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5.