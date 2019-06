Quella che arriva da Matera è una vicenda davvero bizzarra. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un uomo di 25 anni, esasperato dalle continue discussioni con la convivente, una donna di cui non sono state diffuse le generalità, ha preferito il carcere agli arresti domiciliari. Il soggetto infatti si trovava detenuto presso la sua abitazione in quanto è accusato di aver effettuato una rapina ai danni di un supermercato locale.

Con il passare dei giorni però la convivenza con la donna si è fatta davvero pesante, tanto che, a quanto pare, i litigi erano quasi continui. Per cui il giovane ha chiamato il 113 con una richiesta che aveva davvero dell'assurdo: "Vi prego arrestatemi" - spiegando poi tutta la sua situazione. Gli agenti però non ci potevano fare nulla, a meno che non si trattasse di violenze, per cui non ha acconsentito alla richiesta dell'uomo, che dopo poco tempo si è presentato in Questura.

Rimandato a casa

A questo punto i militari hanno ricordato all'uomo che si trovava agli arresti domiciliari e che la sua richiesta non poteva essere accolta, almeno al momento. Per questo, dopo aver discusso diverso tempo con lui, la Polizia lo ha riaccompagnato a casa. Tutto finito? Manco a dirlo, in quanto poco dopo il soggetto ha deciso di evadere dall'abitazione in cui si trovava confinato, mettendo ovviamente a repentaglio la sua delicata situazione giudiziaria.

A questo punto la decisione finale, ovvero quella di presentarsi direttamente presso la casa circondariale. Anche qui, grande è stato lo stupore degli agenti quando lo hanno visto arrivare. Anche la Polizia Penitenziaria gli ha ricordato che doveva recarsi subito a casa, in quanto detenuto per aver commesso una rapina. Ma l'uomo non riusciva proprio a sopportare la sua compagna e, quindi, per tornare in carcere c'era solo un modo: avere un comportamento violento nei confronti di terze persone, e così è stato.

Agenti del carcere picchiati

All'improvviso gli agenti della Penitenziaria sono stati aggrediti brutalmente dall'uomo, che ha così raggiunto il suo scopo: infatti, resosi protagonista di un'aggressione nei confronti di uomini appartenenti alle Forze dell'Ordine, il soggetto 25enne è stato accompagnato direttamente in cella. La vicenda, una volta che è stata ripresa dalla stampa locale lucana, è diventata immediatamente virale, e anche i media nazionali si sono occupati del caso.

Non capita infatti tutti i giorni che una persona voglia andare in carcere di sua spontanea volontà, in questo caso perché non sopportava le liti con la sua compagna. L'uomo ha fatto veramente di tutto per poter essere arrestato: adesso le conseguenze per il gesto che ha compiuto potrebbero essere molto gravi.