Giallo a Roma Nord, precisamente in zona Tomba di Nerone, dove questa mattina intorno alle 11:30 una coppia di anziani coniugi, di 77 e 74 anni, è stata trovata senza vita nel letto della loro camera. Al momento non è chiaro che cosa sia successo, ma gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, neanche quella della morte violenta. A scoprire i corpi senza vita è stata una parente che non riusciva a mettersi in contatto con nessuno dei due. A questo punto ha deciso di recarsi a casa loro, dove poi ha fatto la macabra scoperta.

Pubblicità

Pubblicità

Indagini in corso

La Polizia di Stato del commissariato Flaminio, intervenuta sul luogo del fatto di cronaca per i rilievi del caso, ha cominciato le indagini intorno a questo bruttissimo episodio. Per adesso le indiscrezioni che giungono dal Lazio sono veramente poche, questo perché l'inchiesta è appena partita ma anche perché ci sono ancora in corso i rilievi. Solo dopo tali operazioni si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto in quella casa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera

Non è dato sapere, per ora, da quanto tempo i due erano morti quando sono stati trovati esanimi nel loro letto. Questi particolari saranno chiariti certamente nelle prossime ore.

La notizia di quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro della Capitale, destando sconcerto tra gli abitanti del quartiere. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno dato man forte ai poliziotti della scientifica. La donna che ha trovato il corpo sarebbe una famigliare della 74enne che vive a Milano.

Pubblicità

Quando provava a chiamare qualcuno dei due la signora non riceveva mai risposta. Insospettita da questo fatto, abbastanza insolito, la stessa si è recata a casa loro per vedere se tutto procedesse bene.

Tante le tragedie simili

Purtroppo quanto accaduto oggi nella Capitale non è certamente il primo episodio del genere che accade nel nostro Paese, e probabilmente non sarà neanche l'ultimo. Proprio qualche giorno fa, sempre vicino Roma, precisamente a Torvajanica, un'altra coppia venne trovata carbonizzata in un'automobile parcheggiata in una stradina secondaria.

In quel caso sembra ormai assodato che si sia trattato di un omicidio - suicidio: Domenico Raco, un 39enne, avrebbe dato fuoco di proposito alla vettura, uccidendo prima la donna, Maria Corazza, di 43 anni. Poi anche lui si sarebbe gettato tra le fiamme. La vicenda ha sconvolto tutta la comunità della località marina, che si trova non lontano da Pomezia. Anche su questo delicato caso le indagini proseguono spedite. Nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori aggiornamenti sul fatto accaduto in zona Tomba di Nerone.