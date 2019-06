Una vita passata nel calcio, una morte fulminea che a 47 anni ti porta via senza un perchè da questo mondo. Mauro Zardi è morto in una sera di giugno. Così, all'improvviso. Dirigente da anni per il Milan e figura di spicco nel calcio giovanile lombardo, Zardi è stato ricordato in diverse società nelle quali ha lavorato, in particolare dal Milan (che gli ha dedicato un post sui social) e dalla Pro Sesto 2002. La pagina Facebook dell'uomo è stata inondata di messaggi di ricordo da parte di parenti e amici che sono apparsi inevitabilmente scossi dalla morte improvvisa dell'uomo.

Sesto San Giovanni ha dato l'addio all'ex dirigente del Milan Mauro Zardi

Una chiesa stracolma di amici, parenti e conoscenti a Sesto San Giovanni ha dato l'ultimo saluto a Mauro Zardi, dirigente dell'Under17 del Milan e personaggio molto conosciuto a livello di settore giovanile. Le esequie si sono svolte presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Sesto San Giovanni nel quartiere Rondinella.

'Eravamo tutti lì per te, per l'ultimo saluto. Tutti lì assieme, proprio come volevi tu. Sei stato una persona fantastica, un amico, una guida e un punto di riferimento. Non ti dimenticherò mai' le parole scritte da un amico sul profilo Facebook di Zardi. Il suo spazio social è stato inondato di messaggi in questi giorni successivi alla notizia del lutto.

Morte Mauro Zardi, il cordoglio del Milan: 'E' un giorno triste per la famiglia rossonera'

Zardi è stato ricordato anche dal 'suo' Milan, società nella quale ricopriva un ruolo dirigenziale a livello di settore giovanile. 'È un giorno triste - si legge su Twitter - per la famiglia rossonera: ci ha lasciato improvvisamente Mauro Zardi, storico dirigente accompagnatore del nostro Settore Giovanile.

Ai suoi cari vanno il nostro pensiero e le condoglianze di tutto l’AC Milan“. Un pensiero su Mauro Zardi è stato rivolto anche dall'ex difensore rossonero, Filippo Galli: 'Non ho trovato una tua foto in cui sorridi eppure il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, la tua voglia di fare erano contagiosi... mancherai Mauro. Un abbraccio forte alla tua famiglia. Rip' il ricordo di Filippo Galli. Per lui messaggi anche dal mondo dilettantistico con un post della Società Sesto 2012 che 'commossa esprime il cordoglio per la prematura scomparsa dell'amico Mauro'. E poi di Sportland, dove Zaardi giocava ancora a calcetto, che lo ha ricordato così: 'Mauro era uno dei nostri, giocava con Football Passion, squadra iscritta al campionato Over 35.

In questa stagione aveva messo referto 9 presenze e 4 gol'.