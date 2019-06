Un assurdo incidente stradale si è verificato a Bozeman, nel Montana, dove un tir che trasportava 133 milioni di api da miele si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata e poi ha preso fuoco. Secondo quanto riporta la stampa locale, il rovesciamento del mezzo ha causato la fuoriuscita di tutti gli insetti, che hanno così invaso tutta la zona. Lo sciame provocato è stato visibile infatti in tutta la zona, e gli abitanti del posto si sono subito allarmati per la presenza di milioni di api.

Il camion era diretto nel North Dakota e proveniva dalla California. I soccorsi sono arrivati quasi subito, ma ormai gli insetti era usciti dalle arnie contenute all'interno del mezzo pesante: queste ultime erano circa 40.000.

Una scena mai registrata prima

Il sinistro accaduto negli Stati Uniti è davvero singolare, non per quanto riguarda la dinamica, ma proprio perché gli insetti trasportati sono usciti dal camion, che ha perso anche tanto carburante prima di prende fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco: l'assistente capo dei pompieri ha dichiarato che non si era mai registrata prima d'ora una scena simile. Anche le autorità sono rimaste sbalordite dall'incidente in questione, le cui cause sono comunque adesso al vaglio degli inquirenti. Probabilmente il conducente ha perso improvvisamente il controllo del tir, che è finito poi per rovesciarsi sull'asfalto; i particolari saranno chiariti probabilmente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime ore.

I due occupanti del tir, l'autista quindi e un'altra persona, sono rimasti miracolosamente illesi, ma anche per loro lo spavento deve essere stato tanto. Brian Nickolay, vice direttore dei Vigili del Fuoco, ha spiegato alla stampa che si sono prese tutte le precauzioni del caso per quanto riguarda la sicurezza dei soccorritori.

Notizia divenuta virale

Non appena i media statunitensi hanno ripreso la notizia, quest'ultima è divenuta virale in brevissimo tempo.

Non capita infatti tutti i giorni che un tir con delle api al suo interno si capovolga in questa maniera al lato di una strada. Fortunatamente non ci sono state vittime, inoltre non è ancora chiaro se tutte le api che sono scappate dalle arnie siano state recuperate, oppure vaghino ancora nella zona interessata dall'incidente. Questi insetti sono molto importanti per l'ecosistema e per la stessa sopravvivenza dell'uomo. Si è calcolato infatti che se sparissero le api a noi resterebbero soltanto pochissimi anni di vita.

Il mezzo incidentato poi è stato rimosso dalla strada, e quest'ultima è stata riaperta al traffico subito dopo che le autorità hanno compiuto i relativi rilievi.