Una terribile tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi a Montegaldella, piccolo centro dei colli Berici in provincia di Vicenza, dove una donna di 43 anni è stata brutalmente assassinata dal suo ex compagno, un uomo di 38 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i due si erano separati da poco più di un mese, lui era andato a vivere in un'altra abitazione. Intorno alle ore 16:45 di oggi l'uomo si è recato dalla compagna per alcuni chiarimenti, ma la discussione sarebbe presto degenerata in una furibonda lite, conclusasi poi in tragedia.

Al culmine della stessa il 38enne avrebbe preso un coltello, e poi ha cominciato a colpire la sua ex donna, inveendo anche con un'altra persona: a quanto pare quest'ultimo, che è stato ferito, sarebbe il nuovo compagno della vittima.

Delitto Vicenza: l'assassino ha tentato poi di togliersi la vita

Subito dopo aver compiuto il misfatto, l'uomo ha anche tentato il suicidio, procurandosi dei tagli con la stessa arma del delitto. A dare l'allarme sono stati i vicini, che impauriti e terrorizzati per quello che stava succedendo hanno chiamato d'urgenza i carabinieri, giunti a sirene spiegate sul posto dalla vicina stazione di Longare.

Vicenza, uomo uccide la ex a coltellate e poi tenta il suicidio

Subito dopo sono arrivati i colleghi del nucleo provinciale di Vicenza. I militari hanno transennato tutta l'area, questo in modo da tenere lontani i curiosi ed eseguire i rilievi del caso. L'uccisore è stato trasferito in elisoccorso presso il policlinico di Padova: le sue condizioni sarebbero quindi abbastanza serie. L'altro ferito è stato invece trasportato con l'ambulanza presso l'ospedale di Vicenza. Sconvolti da quanto accaduto ovviamente sono stati i vicini e i famigliari sia della vittima che delle persone ferite.

Il fatto è avvenuto nei pressi del garage

Tutto sarebbe avvenuto nei pressi del garage dell'abitazione dove risiedevano la vittima e il suo probabile nuovo compagno. Ovviamente non sono noti i motivi che hanno portato i due a litigare furiosamente, sicuramente questi saranno chiariti con il proseguimento delle indagini, che sono appena iniziate. Sicuramente nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo bruttissimo fatto di cronaca, che ancora una volta sconvolge una piccola comunità, come è appunto quella di Montegaldella.

Quando i militari sono arrivati presso il domicilio della signora hanno trovato ancora l'uomo che era vicino al corpo esanime della moglie e ai feriti. Probabilmente l'omicida non aveva mai accettato la separazione dalla moglie, fino ad un mese vivevano insieme, e nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così triste.