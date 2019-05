Il disastro si è verificato a El Reno, un paesino nei pressi di Oklahoma City. Un tornado ha raso al suolo un hotel, provocando almeno due morti. Molte persone risultano però ancora disperse, e se l'albergo è il punto che ha subito più danni, in realtà l'intero borgo di 17mila abitanti è stato colpito duramente. Contemporaneamente anche a Sapulpa, a 200 chilometri da El Reno, un altro tornado ha provocato molti danni.

Il tornado abbatte l'hotel a El Reno

A El Reno, sobborgo di Oklahoma City, un tornado ha provocato un vero e proprio disastro.

L'intera cittadina di 17mila abitanti è stata duramente colpita, ma soprattutto l'American Budget Value Inn, un motel famoso nella zona, è stato del tutto distrutto. I morti accertati sarebbero due, ma si parla ancora di alcuni dispersi. I feriti sono anche un numero elevato, e alcune abitazioni vicine hanno subito danni quasi altrettanto gravi

A riferire gli eventi alla Nbc è stato in prima persona il sindaco di El Reno, Matt White. Secondo i racconti, i vigili del fuoco e i soccorsi si sono trovati davanti solo un cumulo di macerie, dove sino a poco prima c'era l'hotel, un concessionario di automobili e un parcheggio di roulotte.

El Reno, Oklahoma tornado: 2 morti e molti feriti - washingtonpost.com

Contemporaneamente, anche un altro tornado ha colpito invece Sapulpa, centro abitato a 200 chilometri da El Reno, provocando danni agli edifici altrettanto preoccupanti.

I violenti temporali hanno provocato il tornado

Già nelle ultime settimane c'erano stati dei violentissimi temporali che avevano provocato molti allagamenti nella cittadina di El Reno. Poi tutto sembrava essere finito, quando nella notte tra venerdì e sabato è iniziata una pioggerellina, trasformatasi poi in poche ore in una tempesta devastante.

Jeffrey Pointer, manager del negozio Domino, posto di fronte all'hotel spazzato via, ha raccontato che la pioggia era tale che non si vedeva più nulla. Il vento inoltre aveva una tale forza da far tremare persino i vetri. Aaron Brilbeck, giornalista di News 9, in un tweet ha raccontato invece l'atroce scena verificatasi. L'hotel sarebbe stato letteralmente sollevato dal suolo e poi "scagliato" di nuovo giù. Le storie atroci dunque si susseguono.

In particolare, colpisce quella di Elton Garrison che racconta di essere stato chiamato dai genitori, che nel momento del disastro erano proprio in una roulotte di fronte all'hotel. Quando Garrison è arrivato, ha visto il mezzo dei suoi parenti schiacciato sotto un'altra roulotte. Per fortuna è riuscito poi a metterli in salvo.

Nel frattempo, i meteorologi hanno avvertito che almeno sino alla fine del mese i violenti temporali continueranno a rendere la situazione del luogo decisamente complicata.