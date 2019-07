Aveva solo 22 anni un giovane calciatore calabrese che purtroppo è deceduto a causa di un terribile male. Dopo lunghi anni di battaglie, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Il ragazzo era una giovane promessa del calcio calabrese.

Sempre in Calabria, un 41enne muore dopo aver arbitrato una partita di calcio a causa di un incidente stradale.

Si chiamava Samuel Catalano e aveva solo 22 anni il giovane calciatore calabrese che è deceduto dopo una lunga battaglia durata anni contro un tumore di cui purtroppo era affetto.

Samuel giocava nella squadra di calcio del comune di Bagnara, una cittadina situata in provincia di Reggio Calabria. Prima di giocare nella Bagnarese militava nella squadra di Gioia Tauro, dove l'11 maggio del 2011 vinse il campionato giovanissimi. Purtroppo però poi si è ammalato e, nonostante la grande voglia di continuare a giocare, mentre si trovava nella Bagnarese, ha dovuto smettere e sottoporsi a tutte le cure del caso.

Gli amici hanno riferito che, nonostante le cure dolorose a cui periodicamente si sottoponeva, era sempre sorridente con tutti e molto disponibile a scambiare una parola.

L'ultima partita della solidarietà svolta nel comune di Bagnara, è stata proprio dedicata a lui, che purtroppo si stava aggravando nonostante tutte le terapie a cui è stato sottoposto.

Nella giornata di ieri 3 luglio, purtroppo, nonostante i medici abbiano tentato fino alla fine di riuscire a salvarlo, il suo cuore ha smesso di battere.

La morte di Samuel lascia attonita l'intera comunità di Bagnara, che si è stretta nel dolore dei famigliari del giovane. Grande commozione anche tra gli amici e tra i suoi compagni di squadra che hanno avuto modo di conoscerlo.

Calabria, 41enne muore a causa di un incidente stradale

Sempre in Calabria si è verificata un'altra triste notizia di cronaca, sempre in qualche modo legata al mondo del calcio.

Infatti, un 41enne dopo aver arbitrato una partita di calcio di un torneo amatoriale, ha perso tragicamente la vita a causa di un incidente mentre si trovava a bordo di una moto insieme a suo figlio di 10 anni. L'incidente si è verificato esattamente sulla Statale 106 nei pressi del comune di Crotone.

Dalle ultime ricostruzioni effettuate sembra che padre e figlio stessero rientrando verso la propria abitazione, quando per cause in corso di accertamento, sono stati tamponati da un'autovettura.

L'impatto è stato violentissimo e per il 41enne, che si chiamava Vincenzo Perna, non c'è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato immediatamente soccorso dal personale medico e ricoverato in gravi condizioni di salute in ospedale.