Una terribile tragedia si è verificata questa sera a Triggiano, piccolo comune alle porte di Bari, dove in questi giorni fa tappa il circo Orfei. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare infatti che un domatore, di cui non sono state rese note le generalità, sia stato azzannato e sbranato da ben tre tigri del Bengala, uno degli animali più temibili del pianeta. Le cause del dramma sono ancora tutte da accertare: i felini non hanno mollato la presa, nonostante i soccorsi prestati in maniera tempestiva.

Sconvolti i dipendenti del circo

La tragedia si è consumata sotto gli occhi increduli dei dipendenti del circo, che sono rimasti sotto choc per quanto accaduto. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica online, Bari Today, pare che il domatore stesse effettuando le prove dello spettacolo. A quanto pare mai prima di ora gli animali si erano comportati in questa maniera con l'uomo, il quale conosceva bene i felini, in quanto ci aveva a che fare quasi quotidianamente.

Ma stasera qualcosa è andato decisamente storto e per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di poter salvare la vita all'uomo, praticando le manovre di rianimazione previste dal protocollo sanitario. Al circo sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, i quali hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e ad ascoltare le persone presenti al momento dell'attacco.

Indagini in corso

L'autorità giudiziaria ha aperto adesso il relativo fascicolo di indagine sul caso. Si è ovviamente trattato di una tragica fatalità, che nessuno poteva prevedere. Gli inquirenti comunque vogliono vederci chiaro. La notizia di quanto accaduto a Triggiano si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina barese e nel resto della provincia, e ben presto è stata ripresa dalle maggiori testate giornalistiche. Si tratta, come tutti i felini, di animali imprevedibili.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa assurda tragedia. In passato sono capitati episodi simili: tali tragedie, comunque, non sono all'ordine del giorno, ma quando un fatto del genere capita l'eco che suscita è davvero grande. Il circo Orfei è inoltre una delle attrazioni circensi più famose nel nostro Paese e non solo. Gli artisti che ci lavorano fanno parte di un team internazionale, essendo questi ultimi veri professionisti del settore.

Alcuni attacchi di tigre contro l'uomo inoltre si verificano nel loro habitat naturale, come appunto la giungla del Bengala, che si trova in India.