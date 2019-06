Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è consumato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di 34 anni. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare contro un furgone. L'impatto è stato tremendo e per il motociclista non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto si è verificato.

Un altro giovane calabrese di 19 anni è deceduto in ospedale, a causa di un presunto caso di malasanità. I genitori hanno sporto denuncia per fare chiarezza sull'accaduto.

Calabria, muore a 34 anni a causa di un incidente stradale

Un giovane di 34 anni ha perso drammaticamente la vita nella giornata di oggi, 29 giugno, nella città di Catanzaro, a causa di un tragico incidente stradale. Al momento sono state rese note solo le iniziali del nome della vittima: D.C.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti che si sono recati sul luogo dell'incidente sembrerebbe che il 34enne si trovasse a bordo della sua moto, una Ducati, quando si è andato a scontrare contro un furgone, mentre stava percorrendo viale Cassiodoro.

L'impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il 34enne che è stato sbalzato a diversi metri di distanza dalla moto. Sul luogo si sono quindi recati velocemente i sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzare il motociclista, purtroppo però, nonostante i vari tentativi effettuati di salvargli la vita, non ci sono riusciti, in quanto il suo cuore aveva già smesso di battere. Il conducente del furgone, invece, a causa dell'impatto, è rimasto sotto shock ed è stato soccorso dal personale medico.

La strada è rimasta chiuda al traffico per diverse ore per consentire tutte le operazioni di recupero da parte dei sanitari e per la rimozione dei mezzi rimasti incidentati.

Le forze dell'ordine hanno inoltre condotto i primi rilievi del caso per poter riuscire a fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e stabilirne quindi le cause.

Un giovane 19enne muore in Calabria per un caso di presunta malasanità

Sempre nelle scorse ore un ragazzo di soli 19 anni di vita è deceduto per un caso di presunta malasanità all'ospedale di Catanzaro.

Il 19enne residente nel comune di Catanzaro era stato ricoverato in ospedale per alcune complicazioni, ma con il trascorrere delle ore, le sue condizioni di salute si sono man mano aggravate fino a quando non è sopraggiunto il decesso. I familiari del giovane vogliono ora fare chiarezza sull'accaduto, e per questo motivo hanno presentato denuncia ai Carabinieri per un presunto errore nel trattamento medico del ragazzo. Nei prossimi giorni si dovrebbe quindi fare chiarezza.