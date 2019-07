Radja Nainggolan sta attraversando una fase piuttosto delicata della sua carriera: l'Inter, infatti, lo ha ufficialmente escluso dal progetto per la stagione 2019/2020, mettendolo di fatto sul mercato. Tuttavia, in attesa di definire il suo futuro professionale, il centrocampista belga in questi mesi dovrà fare i conti con una questione ben più delicata e importante. In queste ore la moglie Claudia Lai, intervenendo su Instagram, ha raccontato la sua triste storia ai follower, rivelando per la prima volta pubblicamente di avere un tumore.

Leggendo lo sfogo postato sul social network, si evince che la consorte dell'ex calciatore della Roma ha appreso circa un mese fa di essere affetta da un cancro. Da quel momento, ogni mattina si è svegliata sperando che si trattasse solo di un brutto sogno e non di una triste e quantomai drammatica realtà, ma purtroppo in queste settimane è stata costretta a realizzare che ha cominciato a "vivere dentro un incubo". Successivamente Claudia Lai ha comunicato che proprio oggi, 11 luglio, comincerà a sottoporsi a delle sedute di chemioterapia, dopo aver trascorso delle giornate a dir poco complicate che le hanno portato via la sua allegria.

Claudia Nainggolan: 'È ora di combattere questa brutta bestia'

La moglie di Radja Nainggolan, continuando nella sua dolorosa confessione su Instagram, ha ammesso che per la prima volta nella sua vita ha avuto paura, lasciando però intendere di essere pronta a reagire e, dopo tante lacrime versate, di avere tutte le intenzioni di: "Andare a combattere questa brutta bestia". Subito dopo è stata la volta dei ringraziamenti, con la donna che ha voluto dedicare un pensiero ai suoi familiari e agli amici che in queste settimane hanno cercato di starle accanto per infonderle la positività e l'energia necessarie per "affrontare tutto", sopportandone al contempo sofferenza e malumore.

Nella parte conclusiva del post, Claudia Lai ha voluto infondere coraggio a sé stessa, provando probabilmente a combattere la paura e il dolore per il tumore che l'ha colpita, facendosi un grande in bocca al lupo per la chemioterapia che sta per iniziare e per questa difficile battaglia contro la malattia. Non è mancato poi un breve, ma significativo abbraccio ideale a tutte quelle persone che: "Stanno vivendo il mio stesso incubo".

Ricordiamo che Claudia Lai è sposata con Radja Nainggolan dal 2011 e che dalla loro unione sono nate due bimbe, Aysha e Mailey.

Una famiglia unita, dunque, che per la donna potrà essere fondamentale per superare questi momenti a dir poco difficili, nella speranza che possa riuscire a sconfiggere la malattia che l'ha colpita circa un mese fa.