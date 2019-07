Un elicottero è precipitato ieri, semi-abissandosi nelle acque a 22 miglia circa dal porto di Livorno, e a sei miglia dalla piccola isola dell'arcipelago toscano livornese di Gorgona, nel mar Ligure. Purtroppo è stato rinvenuto il corpo di una donna che probabilmente era la pilota di origine russa, mentre non è stato ancora ritrovato il connazionale, un 37enne proprietario del velivolo.

Sul posto è subito intervenuto il Servizio Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera della Marina Militare che, per mantenere l'elicottero a galla, ne ha disposto attorno degli specifici palloni gonfiabili, oltre ad intervenire con l'ausilio di quattro motovedette, un gommone veloce ed un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana (La Spezia).

Avviata l'inchiesta

È stata avviata un'inchiesta dal parte dell' Agenzia governativa Nazionale per la Sicurezza del Volo per risalire alle dinamiche che hanno causato il grave incidente: per ora sembra che il tragitto fosse iniziato da Como, per poi fare scalo a Massa Carrara presso l'aeroporto municipale di Massa Cinquale a Poveromo, accessibile al turismo, a privati Elitaxi per il trasporto pubblico di passeggeri, e stagionalmente alle compagnie di pubblicità aerea, oltre a costituire la base operativa per l'Elisoccorso, il Servizio Antincendio Boschivo AIB della Toscana e la Protezione Civile.

Il volo sarebbe successivamente ripartito nel pomeriggio verso le ore 16:00 con l'intento di giungere nella Sardegna settentrionale, in Costa Smeralda, ad Olbia Porto Cervo, in provincia di Sassari.

La tipologia dell'elicottero

Si tratterebbe di un elicottero del tipo Robinson R66 dell'azienda americana Robinson Helicopter Company: un utility a 5 posti, mono-turbina con rotore bipala, ULM ultraleggero, considerato aeromobile secondo il Decreto Legislativo 151/06: finalizzato al volo per svago VDS (volo da diporto o sportivo) è regolamentato per i limiti di peso imposti secondo misure al di sotto di quelli dell'aviazione generale, oltre a subire alcune restrizioni come, ad esempio, il divieto di passaggio sopra le città, l'utilizzo di specifiche aree finalizzate al decollo e all'atterraggio, le restrizione applicate agli orari di volo, l'altezza massima dal terreno e la distanza da alcune tipologie di aeroporti, in particolare quelli non rientranti nella Zona di Traffico di Aeroporto ATZ.

Non è inoltre applicato il Libro Primo del Codice della navigazione aerea ma richiede l'attestato di idoneità concesso da una scuola certificata in seguito ad un esame e visite specialistiche relative.