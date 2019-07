"Perché non esiste più Hitler?". Stanno facendo discutere - e indignare - le parole di Stella Manente, modella e influencer, che vanta circa 196mila follower su Instagram. La "star dei social", ieri era a Milano e, durante l'allegra parata del gay pride, ha rischiato di perdere un treno. Dopo aver pubblicato alcune stories (ora cancellate) si è lasciata andare a commenti razzisti. Parole che hanno sollevato critiche e polemiche; in molti, tra cui Cristiano Malgioglio, hanno infatti ripreso duramente la Manente.

Il post choc

Sabato 29 giugno, Milano ha ospitato il gay pride - la celebra manifestazione dell'orgoglio LGBT (lesbico, gay, bisessuale e transessuale) -. Un evento che ha richiamato trecentomila persone e che ha visto illuminarsi, con i colori dell'arcobaleno, Palazzo Marino, sede del Comune,

In questo clima di grande festa, dunque, hanno fatto particolarmente specie le parole pronunciate (o meglio scritte) da Stella Manente. Sebbene a molti questo nome dica poco o nulla, la Manente, classe 1992, è un'influencer con esperienze da modella e, addirittura, da attrice, Nel pomeriggio di ieri, la giovane era Milano e proprio mentre l'onda colorata sfilava da Piazza Duca D’Aosta in direzione Porta Venezia, stava tentando di raggiungere la stazione Centrale per prendere un treno che l'avrebbe portata ad un importante appuntamento di lavoro.

La folla festante, però, l'ha bloccata e le ha fatto rischiare di perdere la coincidenza.

Furente, ha preso il suo smartphone, e ha condiviso il suo stato d'animo con i suoi followers d'Instagram. Dopo aver pubblicato una serie di "stories" ha commentato: "Sto perdendo il treno in mezzo a questi ignoranti che stanno bloccando la strada - ha sbottato - andate tutti a morire". Poi, senza tralasciare di condire tutto con colorite imprecazioni è arrivata ad invocare addirittura il dittatore nazista Adolf Hitler: "Perché non esiste più?" si è domandata "Sarebbe dovuto esistere Hitler".

Poi, ovviamente ignorando la chiusura di alcune strade, ha continuato: "Vorrei veramente capire dov'è la polizia...Non ha nulla da fare, è una vergogna...".

Le scuse e le accuse di Malgioglio

Quando ha capito di averle sparate veramente grosse, tirando in ballo il Führer, Stella Manente ha cancellato le stories, ma ormai il danno era fatto e internet, si sa, non perdona. Così, il giorno dopo, l'influencer ha deciso di correre ai ripari e si è scusata - dicendo di aver capito il suo sbaglio- per le orribili frasi pronunciate nei confronti degli incolpevoli partecipanti al gay pride.

"Sono senza parole - ha dichiarato - non avevo intenzione di ferire nessuno". Poi si è giustificata affermando di non essere a conoscenza dell'evento e ha incolpato il caldo e l'ansia di perdere il treno che l'hanno fatto "sparlare". "Mi son sentita male: soffro di mancamenti ed attacchi di panico perché sono claustofobica" ha concluso invocando il perdono del popolo social.

Non tutti, però, sono stati comprensivi con la bella influencer. Soprattutto Cristiano Malgioglio che, sempre su Instagram, ha pubblicato un lungo post dove ha commentato l'atteggiamento della Manente criticandolo duramente: "Dovrebbe solo vergognarsi - ha tuonato - quello che ha detto è orribile.

Per fortuna, però, non ci rappresenta": Poi ha concluso: "Possiamo far anche a meno di una fascista come te".