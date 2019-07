Nella mattina di oggi 30 luglio, un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi in Calabria, precisamente in provincia di Vibo Valentia.

Il giovane avrebbe perso il controllo dell'autovettura andandosi a schiantare in una scarpata. Le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito molto gravi e per questo motivo è stato necessario l'intervento di un elisoccorso per trasportarlo velocemente in ospedale Catanzaro. Sulla dinamica indagano le forze dell'ordine giunte sul luogo. I vigili del fuoco hanno lavorato diversi minuti per rimuovere l'autovettura.

Calabria, grave incidente stradale: ferito gravemente un ragazzo

Nella mattinata di oggi, verso le ore 11:30, un grave sinistro si è verificato in provincia di Vibo Valentia, nei pressi del comune di Acquaro, nelle preserre vibonesi. A rimanere coinvolto è stato un ragazzo di soli 22 anni di cui al momento si conoscono solo le iniziali del nome: D.A.

Dalle ultime informazioni sembrerebbe che il giovane stesse viaggiando a bordo di una Peugeot 508, quando per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantarsi dentro a un fossato profondo circa un metro situato al limite della strada.

L'impatto è stato molto violento, distruggendo completamente la parte anteriore dell'autovettura.

Il giovane si era recato da alcuni suoi zii e stava facendo rientro nella propria abitazione, quando purtroppo si è verificato l'incidente. I primi ad accorrere sul luogo, infatti, sono stati proprio gli zii che hanno sentito un forte boato provenire dalla strada. Gli zii hanno quindi cercato di prestargli i primi soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono sembrate essere subito molto gravi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Calabria

Sul posto si è quindi recato il personale medico del 118 di Soriano Calabro che gli ha prestato le prime cure. Le condizioni del giovane però, non erano per niente buone e per questo motivo, per farlo giungere più velocemente in ospedale, hanno fatto giungere un elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Pugliese" di Catanzaro, dove è stato immediatamente ricoverato. I medici hanno reso noto che le sue condizioni di salute sono abbastanza gravi e, almeno al momento, non è stato comunicato se si trovi o meno in pericolo di vita.

Il giovane presenterebbe un forte trauma cranico e un politrauma.

Oltre al personale medico del 118, sul luogo dello scontro si sono recati anche i vigili del fuoco del presidio serrese che hanno lavorato duramente per mettere in sicurezza l'area e recuperare l'auto. Le forze dell'ordine di Serra e Arena hanno invece effettuato i rilievi del caso.