Un assurdo episodio si è verificato nella notte appena trascorsa a Milano, precisamente in piazzale Lotto, zona San Siro. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un folle avrebbe sparato numerosi colpi con un fucile ad aria compressa all'indirizzo di almeno un mezzo, che in quel momento si trovava parcheggiato. Fortunatamente all'interno del veicolo non c'era nessuno, neanche il conducente, che si era allontanato momentaneamente.

Sarebbe stato proprio lui a chiamare la centrale operativa dell'Atm (l'azienda che a Milano gestisce il trasporto pubblico): immediatamente la security è accorsa sul posto per verificare quanto era successo. Secondo quanto trapela dagli organi di informazione, pare che nessun testimone abbia assistito alla scena.

Conducenti molto preoccupati

Secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Milano Today, i conducenti dei mezzi pubblici hanno diffuso un volantino presso gli altri colleghi, firmato dalla Rsu del deposito di via Molise, denunciando una situazione che ormai sarebbe arrivata al limite, in quanto, soprattutto di notte, sui mezzi accadrebbe davvero di tutto.

"Questa volta sono stati superati i limiti di sopportazione" - si legge così nel volantino diffuso. I conducenti quindi chiedono a gran voce che i capolinea siano controllati dalla security aziendale, questo in modo da garantire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Sul luogo del fatto di cronaca si è recata anche una pattuglia della Polizia Locale di Milano, che adesso sta indagando sull'accaduto.

Non è escluso che, a stretto giro, i responsabili del brutto gesto potrebbero essere identificati e sanzionati a dovere. I vetri di uno dei filobus sono andati completamente in frantumi.

I precedenti

Non sarebbe inoltre il primo episodio del genere che si verifica nel capoluogo lombardo. Infatti, proprio nel giugno scorso, un 21enne che era già noto alle forze di polizia, sparò con una pistola del tipo scacciacani contro un bus del servizio urbano della Atm, per la precisione il numero 76.

In quell'occasione i carabinieri riuscirono a rintracciare l'autore del misfatto e lo denunciarono. Sicuramente anche su questo brutto episodio di stanotte presto si potranno conoscere ulteriori dettagli, le indagini infatti sono appena cominciate. Certo, se stanotte sul pullman ci sarebbero state persone, la vicenda avrebbe preso sicuramente dei risvolti a dir poco tragici. Inoltre, secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, il mezzo si era fermato perché era in procinto di ripartire. In città grandi come Milano infatti, molti autobus e mezzi pubblici in generale, effettuano anche il servizio notturno.