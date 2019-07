La città di Scicli, e l'intera provincia di Ragusa, sono ancora sconvolte per quanto accaduto ieri notte intorno alle ore 2:00, quando un'auto lanciata a folle velocità su viale della Pace, una Y10 per l'esattezza, ha travolto e ucciso Martina Aprile, una 24enne del posto. La donna lascia un figlio gravemente disabile. Poche ore dopo i carabinieri hanno tratto in arrestato C. F., 34 anni: l'uomo è stato trovato positivo a cocaina e metadone, in quanto guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Per Martina non c'è stato niente da fare: quando l'auto l'ha colpita di fatto è morta sul colpo. Sull'automobilista adesso pende l'accusa, gravissima, di omicidio stradale.

Era uscita per buttare la spazzatura

La vittima ieri notte aveva finito il suo turno di lavoro presso un noto ristorante di Cava d'Aliga, che si trova proprio sulla strada provinciale che collega la frazione del comune di Scicli con Sampieri.

Con Martina era uscito anche un suo collega, che la stava aiutando a buttare i sacchetti della nettezza urbana. Poi, ad un tratto, l'urto, violentissimo: Martina viene letteralmente sbalzata in aria dalla Y10, il suo collega invece viene ferito in maniera più lieve. Sul posto, nei momenti successi al fatto di cronaca, sono intervenuti un'ambulanza del 118: i sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso della ragazza, che praticamente sarebbe morta sul colpo.

L'uomo ferito è stato invece portato in ospedale e non è assolutamente in pericolo di vita.

La notizia del dramma si è diffusa subito nello sciclitano, destando stupore e sconcerto tra gli abitanti. Sia il conducente della Y10 che Martina, erano molto conosciuti in zona. Sembra che C.F., almeno così si apprende dalla testata giornalistica locale online, Ragusa News, lavori in un villaggio turistico della zona come cameriere: in passato era stato banconista in un'utensileria di corso Mazzini.

Il sindaco di Scicli proclama lutto cittadino

Intanto nella piccola cittadina siciliana è il momento del dolore, del lutto e della preghiera. Nelle ultime ore sono stati ben due gli incidenti stradali che hanno strappato la vita a giovani vite. Infatti Scicli piange anche la perdita di Said, 16enne morto dopo un incidente in scooter, e per questo l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

Secondo quanto si apprende dai media locali, nel corso degli anni nella stessa Scicli sono stati portati avanti importanti progetti sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità di chi si mette alla guida. Nelle prossime ore si terranno i funerali della giovane madre. A breve dovrebbe tenersi anche l'interrogatori di garanzia nei confronti dell'indagato 34enne.