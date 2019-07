Nella prima serata di ieri Salmo ha diffuso un video che sta facendo discutere anche al di fuori del Rap italiano. Nella clip è possibile vedere e soprattutto ascoltare il rapper sardo classe 1984 mentre lancia un accorato messaggio contro le droghe pesanti, in primis l'eroina.

Le ipotesi del web sui destinatari del messaggio di Salmo

Nello specifico, il rapper ha focalizzato il suo discorso nel criticare l'operato di alcuni nuovi gruppi in ascesa nel panorama rap/trap di nuovissima generazione, che abitualmente mostrano scene di consumo di tali sostanze nei contenuti che propongono al loro pubblico, composto per lo più da giovanissimi.

Salmo non ha fatto nomi, ma secondo molti osservatori il rapper si sarebbe però palesemente riferito agli FSK, collettivo trap in rapida ascesa nel 2019, che sotto diversi punti di vista potrebbe corrispondere alla descrizione fatta dall'uomo simbolo del Machete Crew.

Il messaggio di Salmo contro l'eroina

Non avendo però quest'ultimo pronunciato alcun nome, è impossibile affermare con certezza come stiano esattamente le cose.

Queste le parole di Salmo: "Salve ragazzi, io non voglio fare il Paolo Brosio della situazione, però i videoclip dove vi fate i pippotti o vi fate di eroina, anche no.

Per favore, è veramente una butta cosa da guardare. Ovviamente ognuno nella sua vita può fare quello che vuole, ma essere schiavi di una droga, questo ve lo posso garantire, non farà di voi degli eroi, anzi, farà di voi dei veri e propri sfigati. Ad un certo punto vi ritroverete a trent'anni sottopeso e pieni di paranoie o istinti suicidi. Poi ultimamente tra i ragazzi c'è un grave problema di droga, di eroina, che ormai è la droga dei poveri: da quanto mi hanno riferito, ora come ora, una dose costa solo due euro.

Ragazzi, ma quanto si può essere scemi nel 2019 per fare ancora uso di eroina ? Come se non conoscessimo la storia di questa sostanza. L'eroina c'è dagli anni settanta, ma vi siete accorti dei danni che ha fatto ? Non voglio certo dire che le altre droghe non facciano male, ma questa sostanza è devastante. Io non sono nessuno per dirvi cosa dovete fare della vostra vita, ma almeno fatevi gli affari vostri, non date questo esempio agli adolescenti che vi seguono.

Molti di voi sono molto giovani, qualcuno è pure bravo, e credo siate in grado di dettare dei trend, ma cercate di fare in modo che il vostro trend sia la musica, non queste ca***te con l'eroina e la cocaina".

Il messaggio di Salmo, ieri al centro dell'attenzione mediatica anche per aver accusato un rapper americano, Mike Zombie, di avergli copiato la cover del Machete Mixtape Volume 4, ha suscitato accese discussioni online.