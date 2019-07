Un terribile incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro un'autovettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e purtroppo ad avere la peggio è stato proprio il 24enne, che nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, è deceduto. A pochi chilometri di distanza un altro grave incidente stradale ha causato il ferimento di un giovane ragazzo di 17 anni.

Calabria, giovane ragazzo perde la vita a causa di un incidente stradale

Intorno alle ore 17:20 di oggi 8 luglio, un grave incidente stradale si è verificato in Calabria, precisamente nei pressi della città di Crotone, lungo la strada provinciale 56 che collega proprio il comune di Crotone a quello di Scandale.

Un giovane ragazzo di soli 24 anni ha purtroppo perso la vita. Dalle prime sommarie informazioni che giungono dal luogo, sembrerebbe che il giovane si trovasse a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è andato a scontrare in modo violentissimo contro una Fiat Punto. L'impatto è stato talmente violento che ha fatto sbandare la moto, facendola finire in un fosso. Per il giovane 24enne, di cui al momento non si conosce ancora il suo nome, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Il personale sanitario del 118, infatti, nonostante sia intervenuto prontamente, non avrebbe potuto fare nulla per riuscire a salvarlo, in quanto le ferite che ha riportato sono risultate essere purtroppo troppo gravi.

Il conducente della Fiat Punto, invece, è rimasto ferito ed è stato necessario trasportarlo presso l'ospedale di Crotone tramite un'ambulanza.

Sul luogo è stato necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco per recuperare la moto.

Le forze dell'ordine hanno bloccato il traffico per consentire tutte le operazioni di recupero dei mezzi incidentati, di soccorre l'uomo rimasto ferito e per poter effettuare i vari rilievi utili del caso che nelle prossime ore verranno esaminati per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto è accaduto.

Altro grave incidente stradale a pochi chilometri di distanza

A pochi chilometri di distanza un altro grave incidente stradale ha causato il ferimento di un ragazzo di soli 17 anni.

Il sinistro si è verificato nel comune di Cutro, sempre nel crotonese. Sembrerebbe che il ragazzo abbia deciso di prendere la macchina del padre per farsi un giro, quando mentre si trovava ad un incrocio sulla centralissima via Nazionale, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo dell'illuminazione. L'impatto è stato terribile e il 17enne è rimasto ferito in modo gravissimo. Il personale medico notando le sue gravi condizioni di salute ha fatto intervenire l'elisoccorso per trasportarlo presso l'ospedale di Catanzaro.