Una serata trascorsa in spiaggia in serenità e relax, poi, all'improvviso, la presunta violenza di natura intima. Questa è la denuncia di una ragazza di 16 anni, che nelle scorse ore si è recata presso la stazione dei carabinieri di San Vito dei Normanni, nel brindisino, denunciando il presunto abuso. Tutto sarebbe avvenuto in una località balneare a nord di Brindisi. I militari hanno già cominciato le indagini per poter risalire agli autori del misfatto, i quali probabilmente, così come raccontato dalla giovane vittima, hanno agito sotto l'effetto dell'alcol. I ragazzi sarebbero anch'essi minorenni.

La ragazza è una turista

La 16enne che ha raccontato l'episodio ai carabinieri si trova in vacanza in Puglia, ed è originaria del nord Italia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i due aguzzini avrebbero tentato un approccio contro la volontà della giovane proprio al termine della festa in spiaggia a cui si era recata. I particolari raccontati dalla ragazza sarebbero abbastanza precisi, tanto da far muovere nell'immediatezza dei fatti l'autorità giudiziaria.

Il nome della vittima, per questione di privacy ma anche per la delicatezza del caso, non è stato diffuso. I militari dell'Arma hanno comunque già preso i video registrati dalle telecamere di sorveglianza del lido in cui i sarebbe consumata la violenza: proprio da quei frame adesso potrebbero arrivare elementi utili alle indagini. La giovane è sotto choc per quanto avvenuto in spiaggia la scorsa notte.

I due si sarebbero avvicinati a lei all'improvviso, e quindi pare non facessero parte della stessa comitiva, anche se questi particolari sono ancora tutti da chiarire. Non è ovviamente il primo caso del genere che si verifica nel nostro Paese: proprio la provincia di Brindisi, nelle scorse ore, è stata sconvolta da un'altra brutta notizia. Infatti, una ragazza disabile, sarebbe stata abusata dal convivente di sua sorella e un'altro uomo originari di Torre Santa Susanna.

Fenomeno esacrabile

Quella della violenza è un fenomeno che ormai sta crescendo sempre di più. Molto spesso i casi riguardano le donne, ma anche, in maniera minore, gli uomini. Un fenomeno esacrabile, così lo definisce la testata giornalistica locale online, Brindisi Report. Tantissime sono le denunce presentate ogni anno in Italia. Le autorità sono sempre in prima linea per contrastare questo brutto fenomeno, e invitano da sempre le vittime a denunciare quanto gli succede.

Il racconto della 16enne certo, deve essere ancora verificato del tutto. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori particolari sul caso in questione. La vicenda ha fatto già il giro dell'intera provincia brindisina.