Un bruttissimo episodio si è verificato nella serata di ieri 26 agosto nel quartiere Paradiso di Brindisi, dove un uomo di 41 anni, le cui generalità non sono state diffuse, è stato colpito in testa da un proiettile di piombo sparato probabilmente da un fucile ad aria compressa. La vittima è rimasta vistosamente ferita alla testa: solo per un fortuito caso il proiettile non ha centrato l'occhio. L'uomo, che era sceso in strada per buttare la spazzatura negli appositi bidoni, è rimasto visibilmente scosso dall'accaduto.

Soccorso immediatamente

Il 41enne è stato immediatamente soccorso dalla moglie, poi, in maniera del tutto autonoma, con la sua autovettura ha raggiunto l'ospedale "Antonio Perrino", sito nello stesso capoluogo di provincia.

Ai sanitari in servizio presso il nosocomio pugliese la vittima ha raccontato quanto gli era accaduto poco prima. Sul fatto adesso vogliono vederci chiaro anche gli agenti del commissariato di Polizia, i quali andranno fino in fondo a questa brutta vicenda.

Il proiettile, secondo quanto stabilito dalle prime attività di indagine, misurava circa 8 millimetri. Il 41enne ha dichiarato che quando stava arrivando il colpo d'arma da fuoco ha sentito un fischio che gli sfiorava l'orecchio, poi ha avvertito il colpo in testa. Quando è andato a toccarsi con le mani per vedere cosa lo avesse colpito, si è reso conto che all'altezza dell'occhio usciva molto sangue.

La vittima ha cominciato quindi ad urlare, attirando, come già detto, l'attenzione della moglie oltre che degli altri condomini. Il dramma si è verificato infatti nei pressi di alcune palazzine, dove attualmente il soggetto vive. Lo stesso sarebbe dipendente di una società partecipata del Comune di Brindisi.

L'uomo: 'Ho paura che accada nuovamente'

In ospedale ieri sera si sono recati anche i poliziotti, i quali hanno poi sottoposto a sequestro il proiettile estratto dalla fronte dell'uomo.

Sarebbe stata inoltre la stessa vittima ad avvertirli di quanto gli era successo. Adesso il 41enne teme che l'autore del folle gesto possa in qualche modo reiterare il reato. Alle autorità ha raccontato di come non abbia mai avuto problemi di nessun tipo con la giustizia.

L'uomo vive da sempre onestamente, per questo il gesto non trova spiegazione. Alla testata giornalistica locale online Brindisi Report egli ha riferito che ora la sua paura, oltre che per sé stesso, è per i ragazzini che giocano per strada.

Il Paradiso è una zona periferiche del capoluogo di provincia adriatico e si trova non molto lontano dal quartiere Casale e dall'Aeroporto del Salento. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti su questo triste episodio.