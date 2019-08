Nelle scorse ore in Calabria un giovane motociclista di 31 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e ha perso drammaticamente la vita.

Le notizie che giungono sono ancora molto frammentarie, ma sembra che il 31enne si sia andato a schiantare contro un'autovettura e per lui, nonostante il rapido intervento del personale medico, appena giunto in ospedale non c'è stato nulla da fare.

Sulle cause del sinistro ora indagano gli agenti della polizia stradale che si sono recati sul posto e hanno già raccolto diversi elementi utili per poter ricostruire la dinamica.

Calabria, motociclista 31enne muore dopo uno scontro

Si chiamava Vincenzo Dima e aveva solo 31 anni il giovane che nel pomeriggio di oggi 16 agosto, ha drammaticamente perso la vita nei pressi della città di Crotone, in seguito ad un terribile incidente stradale.

Le notizie che giungono dalla Calabria sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che Vincenzo stesse viaggiando a bordo della sua moto, una Honda Hornet, quando per una dinamica ancora tutta da chiarire, si è andato a scontrare contro una Fiat Multipla guidata da un uomo del luogo.

Il sinistro si è verificato lungo la ex strada statale 106, ora di competenza della Provincia di Crotone, nelle vicinanze del centro commerciale Akropolis.

Lo schianto tra i due mezzi è stato davvero molto violento: il giovane centauro ha avuto la peggio ed è inizialmente rimasto ferito in modo gravissimo. Sul posto si sono quindi recati tempestivamente i sanitari del Suem 118 che hanno cercato di soccorrerlo e, subito dopo averlo stabilizzato, tramite l'intervento di un'ambulanza lo hanno trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

I medici hanno tentato di fare il possibile per potergli salvare la vita, purtroppo però le ferite sono risultate essere letali. Dopo pochi minuti dal suo arrivo in ospedale infatti è deceduto.

Oltre al personale sanitario, sul luogo dell'ennesimo incidente mortale, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, i quali hanno messo in sicurezza i mezzi rimasti incidentati.

Gli agenti della polizia hanno iniziato ad effettuare i primi rilievi del caso e da una prima ricostruzione parrebbe che il sinistro si sia verificato in modo frontale. Gli agenti, però, nelle prossime ore dovranno cercare di stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Vincenzo Dima risiedeva nella città di Crotone e lavorava come meccanico. La notizia della sua morte ha gettato nella disperazione i parenti, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano.