In Canada, in un luogo poco distante da South Duncan, città della British Columbia, una donna è stata protagonista di un curioso episodio: mentre stava facendo una passeggiata ha visto davanti a sé un puma e per mandarlo via ha messo la musica dei Metallica a tutto volume.

La donna ha utilizzato una canzone dei Metallica per allontanare l'animale

Dee Gallant, escursionista di 45 anni, stava facendo una passeggiata nei boschi in compagnia del suo cane, quando ha avuto un pericoloso incontro con un puma; grazie al suo fedele compagno ha notato che l'animale si stava avvicinando sempre di più e come prima reazione gli ha urlato contro; ma il felino si è solamente fermato.

Così la signora Gallant è tornata velocemente in macchina e allo stereo ha messo uno dei brani più duri e potenti della band statunitense dei Metallica: Don't Tread on Me; in questo modo è riuscita a evitare guai sicuramente peggiori.

"Avevo come la sensazione di essere osservata" ha detto la donna ai microfoni di Victoria News, “ho dato uno sguardo alla mia destra, e lui stava proprio lì". Il puma era a una quindicina di metri e si stava lentamente avvicinando: “Ricordo che ho pensato wow, è davvero un leone di montagna, poi però mi sono domandata perché il puma si trovasse ancora lì e un istante dopo ho visto che si stava dirigendo verso di me.

Lo dovevo fermare"

La canzone dei Metallica ha avuto un ottimo impatto: il puma è scappato via a gambe levate ed è ritornato tra i cespugli da cui era sbucato pochi momenti prima: “Credevo che fosse la cosa più rumorosa che avevo sul mio cellulare e che lo potesse spaventare. Il titolo della canzone - che in italiano possiamo tradurre con "Non Calpestarmi" - è stato il messaggio che gli ho voluto mandare".

La donna ha raccontato, inoltre, di non aver avuto molta paura: "Veramente ho creduto che fosse molto bello poter vedere un puma per tutto questo tempo", ha fatto sapere intervistata dalla Cnn. Per evitare guai ulteriori, la signora ha raccontato di aver lasciato il brano in modalità ripetizione per il resto della sua passeggiata, tenendo sempre con sé il suo fido husky di nome Murphy.

La Regione Friuli propone di usare il metal per allontanare i cinghiali

L'episodio avvenuto in Canada, fa ricordare una proposta riguardante una nostra regione, il Friuli Venezia Giulia: qualche mese fa, infatti, è stata avanzata la proposta di utilizzare la musica metal per evitare che i cinghiali possano danneggiare i campi e le coltivazioni.

Gli agricoltori hanno pensato di poter usare delle casse con musica metal a volume altissimo per evitare che i cinghiali mettano il loro muso nei campi e lo stesso assessore Stefano Zannier, che si occupa delle Risorse Forestali della Regione Friuli Venezia Giulia, non ha scartato questa ipotesi per ovviare a un problema che negli anni ha causato non pochi danni all'agricoltura regionale.