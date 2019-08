Una terribile tragedia si è verificata oggi, 27 agosto, a Margherita di Savoia, cittadina della provincia pugliese di Barletta - Andria - Trani (Bat), nota soprattutto per le sue saline. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, una donna di 48 anni, le cui generalità non sono state al momento diffuse, avrebbe ucciso suo marito a coltellate al culmine di una lite. La vittima aveva 53 anni.

L'alterco tra i due sarebbe cominciato in casa, poi il tutto sarebbe degenerato per strada: proprio qui, in via Frontino, la presunta omicida avrebbe inferto i colpi mortali all'uomo. Lo stesso, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è spirato poco dopo in ambulanza mentre veniva portato in ospedale.

Dinamica al vaglio degli inquirenti

Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, la donna è stata fermata dai carabinieri della stazione di Cerignola e condotta in caserma, dove attualmente si trova sotto interrogatorio, anche alla presenza del sostituto procuratore di Foggia, Rossella Pensa.

Sono ancora sconosciuti i motivi che hanno portato i due a litigare. Da tempo ormai la coppia si sarebbe separata. La vittima era molto conosciuta in paese, anche perché era titolare di una impresa specializzata nella riparazione di caldaie. A Margherita di Savoia tutti conoscevano il 53enne, e la popolazione ne parla davvero bene. Secondo i primi riscontri investigativi, pare che tra la coppia, anche dopo la loro separazione, non ci siano stati episodi violenti o denunce.

I media locali informano che la donna avrebbe colpito l'uomo all'altezza della giugulare, e per questo, vista la profonda ferita, è poi spirato mentre veniva soccorso. I sanitari hanno fatto davvero di tutto per poter salvare la vita al 53enne. La notizia dell'omicidio si è sparsa velocemente nella piccola cittadina pugliese, destando sconcerto tra gli abitanti.

Acquisiti filmati delle telecamere di sorveglianza

I carabinieri hanno comunque già acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Si spera che in quei frame ci possano essere dettagli utili alla ricostruzione integrale dei fatti. Via Frontino poi è una strada che si trova davvero a pochissima distanza dal centro cittadino. Si aspettano quindi ulteriori riscontri da parte degli investigatori nelle prossime ore. Non è il primo caso del genere che si verifica nel nostro Paese: sempre in Puglia, il primo agosto di quest'anno, una donna uccise suo marito al culmine dell'ennesimo litigio.

In quel caso la vittima fu colpita da un violento fendente scagliato dalla consorte al fianco destro, sempre con l'ausilio di un coltello. I due si stavano separando.