'Sette Miliardi' di Massimo Pericolo è sicuramente uno dei brani simbolo del 2019 del Rap italiano, annata ancora una volta estremamente fortunata per il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, ed altrettanto felice per l'artista di Brebbia classe 1992.

Sette Miliardi è ancora il brano simbolo di Massimo Pericolo

Pubblicato a gennaio, 'Sette Miliardi' è tutt'ora il pezzo più noto del rapper autore di 'Scialla Semper', che nell'anno in corso ha concretizzato una rapidissima escalation, partendo sostanzialmente dall'anonimato, fino a raggiungere i piani alti del rap game made in Italy.

Una scalata al successo che nel rap italiano ha ben pochi precedenti quella di Massimo Pericolo, soprattutto tenendo conto dei rapidissimi tempi con cui il rapper è riuscito a farsi apprezzare, in primis dai colleghi – Salmo lo ha addirittura definito come il suo 'rapper italiano preferito' – poi dal pubblico e dalla stampa di settore, che in tempi non sospetti lo ha eletto a "Next big Thing" del rap italiano.

Un'ennesima prova della popolarità di 'Sette Miliardi' è arrivata nel pomeriggio di oggi, quando un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società Sportiva Monopoli, in cui si chiedeva ai tifosi quale brano avrebbero voluto ascoltare allo stadio per festeggiare i goal della squadra pugliese, è stato letteralmente sommerso da commenti che fanno esplicito riferimento alla sopracitata canzone dell'autore di 'Sabbie d'Oro'.

Il post del Monopoli inondato dai commenti che citano '7 miliardi'

Questo il testo del messaggio pubblicato dalla Società Sportiva Monopoli: "Con quale canzone vuoi esultare al goal del Monopoli ? Commenta sotto questo post con il titolo del brano che vorresti sentire ogni volta che i bianco-verdi fanno goal. I due commenti che riceveranno il maggior numero di mi piace andranno al sondaggio finale, che servirà a decretare il brano per la stagione 2019/20.

Per esprimere il tuo voto hai tempo fino alle ore 17:00 del giorno venerdì 30 agosto 2019".

Al momento il contatore sotto al post segna oltre mille commenti, scorrendoli rapidamente è impossibile non accorgersi di come la stragrande maggioranza di questi reciti semplicemente "Sette miliardi" oppure "Sette Miliardi, Massimo Pericolo".

Tuttavia, come spiegato nel post della pagina ufficiale della Società Sportiva Monopoli, a determinare quali saranno i due brani che andranno al sondaggio finale, una sorta di ballottaggio social, non sarà il numero dei commenti, ma la quantità di likes ricevuta dai due commenti più popolari.

Inutile dire che nel caso in cui il brano simbolo di Massimo Pericolo venisse effettivamente scelto dalla società pugliese, la squadra bianco verde, che in questa stagione militerà in Serie C, riuscirebbe in un solo colpo ad accaparrarsi la simpatia di molti appassionati di rap italiano, probabilmente anche al di là della fanbase di Massimo Pericolo, si tratterebbe sicuramente di una prima vittoria, non ancora sportiva, ma certamente sul piano del marketing.