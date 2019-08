Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni in Repubblica Dominicana, precisamente sulla spiaggia di Punta Cana, dove una ragazza di 17 anni, Melina Caputa, questo il nome della vittima, è morta folgorata sotto gli occhi increduli dei suoi genitori e dei nonni. La giovane, di nazionalità argentina, stava trascorrendo un periodo di vacanza sull'isola caraibica con i suoi famigliari: il dramma si è verificato allorquando la giovane stava rientrando in albergo insieme ad alcuni amici e a membri della sua famiglia.

La stessa, secondo quanto riportano i media internazionali, stava camminando a piedi nudi e avrebbe colpito accidentalmente un filo elettrico, il quale era stato lasciato probabilmente scoperto. Purtroppo la forte scossa le è stata fatale: la 17enne sarebbe morta per insufficienza cardio - respiratoria.

Indagini in corso

Sul luogo del fatto di cronaca sono immediatamente intervenuti i soccorsi: i sanitari dominicani hanno fatto di tutto per poter salvare la vita alla ragazza, praticandole tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo.

Ma purtroppo, come già detto, per la vittima non c'è stato niente da fare. Le autorità stanno comunque indagando su quanto successo, anche per stabilire eventuali responsabilità. La giovane, al momento del dramma, aveva cominciato da poco a salire le scale che portano dalla spiaggia all'albergo in cui alloggiava, il Be Live of Bayahibe, che fa parte della catena Globalia. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Fan Page, il direttore della comunicazione della stessa catena alberghiera ha dichiarato che nella zona in cui stava transitando la ragazza non vi era alcun filo scoperto, e quindi l'area in questione era in sicurezza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Il decesso della giovane ha sconvolto tutti i suoi amici e anche la sua famiglia, che l'ha vista spirare sotto i propri occhi. Sulle sue pagine social sono tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati nelle ore successive al dramma. Una sua amica ha dichiarato che non avrebbe mai pensato di perderla così presto, e che loro due dovessero separarsi solo quando sarebbero diventate vecchie, mentre il fratello Leandro ricorda di come la 17enne avesse tantissimi buoni propositi e di come si prodigava per proteggere i più deboli.

"Ti chiedo scusa per non aver potuto fare di più per averti al mio fianco" - queste sono alcune delle parole toccanti scritte da suo fratello. Non sarebbe comunque il primo episodio del genere che si verificherebbe in Repubblica Dominicana, e per questo gli inquirenti vogliono andare fino in fondo a questa vicenda. Adesso sarà comunque l'indagine autoptica sulla salma della sfortunata teenager a chiarire una volta per tutte le cause della sua morte.