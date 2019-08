Una tragica notizia giunge dalla città di Pesaro, dove poche ore fa un uomo è rimasto ucciso in un drammatico incidente stradale. Le notizie che provengono dalla città marchigiana al momento ancora abbastanza frammentarie, ma sembra che l'uomo, mentre stava guidando la sua autovettura, si sia andato a scontare contro un camion. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo e purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Per poterlo estrarre dal veicolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Qualche giorno fa un altro incidente stradale si era verificato a Pesaro causando il ferimento di un motociclista che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Pesaro, a causa di un incidente stradale muore un 61enne

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle ore 16:00 di oggi, causando il decesso di un uomo di 61 anni residente nella città di Pesaro.

Al momento non è stato ancora reso noto il suo nome.

L'incidente stradale si è verificato precisamente nei pressi di Bronzo, frazione di Sassocorvaro, lungo la strada Provinciale 3. Dalle prime sommarie informazioni che giungono dal posto pare che la vittima stesse viaggiando a bordo della sua autovettura, una Ford Fiesta, quando per cause in corso di accertamento, si sarebbe andato a scontrare in modo frontale contro un mezzo pesante che trasportava fieno.

L'impatto tra i due veicolo è stato tremendo ed inevitabile. Ad avere la peggio è stato il 61enne che è rimasto incastrato tra le lamiere della sua autovettura.

Sul luogo è stato quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per alcuni minuti per poterlo estrarre e consegnarlo al personale medico del 118. I sanitari hanno tentato di fare il possibile per riuscire a salvarlo, purtroppo però, le ferite riportate sono risultate essere fatali.

Sul luogo dell'incidente si sono recate le forze dell'ordine di Urbino che hanno iniziato ad effettuare tutti i rilievi di rito. Nelle prossime ore dovrebbero riuscire a ricostruire la dinamica.

Pesaro, altro incidente stradale

Un altro incidente stradale si era verificato qualche giorno fa nella città di Pesaro, nel quale un motociclista è rimasto ferito. Il sinistro si è verificato precisamente in Via Gagarin e ha visto coinvolti una moto e un'autovettura.

I mezzi, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrati e ad avere la peggio è stato il motociclista. Per lui è stato necessario l'intervento del personale sanitario del 118 che dopo averlo soccorso sul posto, l'ha trasportato presso l'ospedale San Salvatore per tutte le cure del caso. L'uomo avrebbe comunque riportato lievi ferite.